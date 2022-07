Plus de cas de violence faite aux aînés signalés au pays

Selon la gérontologue sociale et professeure à l'Université de Sherbrooke Marie Beaulieu, ce constat, bien qu'alarmant, ne signifie pas nécessairement que les cas de violence envers les personnes âgées sont plus fréquents au Canada.

Bien sûr, il y a un chiffre qui frappe quand on nous dit qu'il y a eu une augmentation de 22 % en 10 ans des déclarations de cas de violence envers des aînés à la police. C'est intéressant, mais en même temps, chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation à la maltraitance, ça fonctionne. Les gens reconnaissent les situations et se mettent à appeler à différents services, dont la police , observe la spécialiste.

« Est-ce qu'il y a vraiment une montée de la violence envers les aînés ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt une grande sensibilisation qui est en train de se faire? [...] Si c'est ça, on a gagné quelque chose. » — Une citation de Marie Beaulieu, gérontologue sociale et professeure à l'Université de Sherbrooke

La professeure a également tenu à apporter des précisions quant à la méthode de collecte de données utilisée par les chercheurs derrière l'étude. Ce rapport-là est basé sur des statistiques produites par la police, donc uniquement sur les cas déclarés. De plus, ils ont essayé de combiner l'étude avec une enquête sociale générale. Les gens se font appeler et peuvent déclarer des situations qu'ils ont vécues, qu'elles aient été signalées à la police ou non , explique-t-elle.

Cette étude s'est, par ailleurs, concentrée sur les années précédant la pandémie de COVID-19. Il est donc possible que la situation ait beaucoup changé pendant les années pandémiques. Il y a des études qui se font en ce moment pour mieux comprendre les effets de la pandémie, entre autres pendant les périodes où on a été assignés à domicile. Dans ces périodes-là, on peut avoir forcé des gens à vivre ensemble 24 h sur 24 et on peut avoir des inquiétudes. [...] Peut-être que ça a pu exacerber des situations de tension, des situations de maltraitance , ajoute Marie Beaulieu.

« Il y a eu beaucoup de tentatives de fraude envers les aînés. [...] On a vu une recrudescence à tout le moins sur le plan financier. » — Une citation de Marie Beaulieu, gérontologue sociale et professeure à l'Université de Sherbrooke