Québec garde secret son plan de contrôle sur le nickel

Radio-Canada n’a donc pas été en mesure de savoir quelles mesures ont été mises en place au MELCC , depuis le 28 avril dernier, pour s’assurer que les émissions quotidiennes de nickel dans l’air ambiant n’excèdent pas la nouvelle limite de 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m3).

Des inspections utilisant diverses techniques lorsque requis et applicable sont réalisées dans différents lieux en vue d’identifier toute situation infractionnelle [...] sur les zones limitrophes aux activités portuaires, incluant le quartier Limoilou , résume par écrit un porte-parole du MELCC , Frédéric Fournier.

Le ministère compte sur la collaboration pleine et entière des entreprises lors des inspections et des différents contrôles effectués par ses équipes , ajoute M. Fournier.

Or, des inspections avaient déjà lieu selon la norme antérieure de 14 ng/m3, ce qui ne permet donc pas de comprendre en quoi le MELCC a véritablement renforcé ses mécanismes de contrôle, tel qu’il l’a promis.

Par ailleurs, le MELCC affirme qu'il effectue une mise en œuvre graduelle de son plan depuis le 28 avril dernier , mais ne détaille pas à quel point cette mise en œuvre est avancée.

La présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement ( AQME ) ne s’explique pas cette attitude du MELCC . Je ne sais pas ce que le ministère a à cacher! , lance la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers.

Contrairement aux prétentions du MELCC , la Dre Pétrin-Desrosiers ne croit pas que la divulgation du plan de contrôle nuirait à sa mise en œuvre.

Pour moi, c'est sûr qu'un plan doit être divulgué, doit être partagé et surtout doit être coconstruit avec les acteurs de la communauté, c'est-à-dire les gens qui habitent dans le secteur [de Limoilou] , indique la Dre Pétrin-Desrosiers.

« Il y a une population qui est inquiète et on ne lui donne aucun élément [...] pour lui démontrer qu'il y a un effort réel qui est fait [pour contrôler les émissions de nickel]. De ne pas avoir d'idée, deux ou trois mois plus tard, je trouve que c'est problématique. »