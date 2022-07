Longue liste d’attente pour les examens de la route des nouveaux conducteurs en N.-É.

« Avant la pandémie, l’attente était déjà de six à huit semaines et maintenant c’est environ le double » — Une citation de Kevin Mitchell, registraire du registre des véhicules à moteur

Quand Maher Al Jokhader a appelé en mai pour passer un examen pratique à Halifax pour son permis de conduire, on lui a dit que son tour viendrait dans environ quatre mois.

Je n'aime pas prendre le bus et je voulais pouvoir sortir de la ville , raconte le jeune homme qui a été persistant.

Grâce à des annulations et à sa flexibilité, il a finalement passé un test cette semaine.

Maher Al Jokhader se tient devant les bureaux d’Accès Nouvelle-Écosse à Halifax. Il a finalement obtenu son examen et son permis. Photo : Radio-Canada / Will McLernon

Tous les jeunes conducteurs en attentes n’ont pas cette chance et certains doivent attendre plus que d’autres.

Rattraper les retards de confinement

Le registraire du registre des véhicules à moteur, Kevin Mitchell, attribue les retards aux multiples fermetures durant la pandémie lorsque les gens ne pouvaient pas passer de tests ou suivre des cours de conduite pratiques.

Accès Nouvelle-Écosse rapporte avoir annulé environ 16 000 tests pendant ses fermetures.

Kevin Mitchell dit que certains endroits ont des temps d'attente plus longs que d'autres, mais tous les bureaux de la province font face à des retards.

Cet été est la période la plus occupée pour réserver un essai routier depuis le début de la pandémie. Toutes les personnes qui ont été retardées, il y a un an par les fermetures, commencent à réserver des tests en plus des étudiants en conduite nouvellement éligible qui essaient d'obtenir leur permis.

Nous avons recruté du personnel supplémentaire, nous avons des évaluateurs qui font des heures supplémentaires tous les quelques samedis et nous sommes en mode recrutement , confie Kevin Mitchell.

À son avis, les retards vont persister tout l'automne.Il affirme que les gens qui ne se présentent pas pour leurs examens ne font qu’ajouter au problème.

S'il y a quelqu'un avec un rendez-vous qui sait déjà qu’il ne pourra pas se présenter, veuillez annuler à l'avance , suggère-t-il. Nous pouvons remplir ces places.

D’ailleurs, les personnes qui doivent attendre encore longtemps pour leur rendez-vous peuvent toujours appeler Accès Nouvelle-Écosse pour voir si une place s’est libérée plus tôt grâce à une annulation.