Fierté Sudbury prêt pour une semaine d’activité en toute sécurité

Les organisateurs ont évalué chacun des endroits où des activités auront lieu, ce qui inclut la Place des Arts du Grand Sudbury, le café Beards situé dans le YMCA, le Sudbury Indie Cinema et Science Nord.

Des bénévoles spécialement formées et des agents de sécurité seront présents à chaque événement, surtout lors des événements qui risquent d’attirer un grand nombre de personnes, comme le défilé du 16 juillet.

La présidente de Fierté Sudbury, Katlyn Kotila, assure que son équipe a été proactive.

« Nous voulons simplement nous assurer que nous faisons preuve de la diligence requise pour que tout le monde soit le plus en sécurité possible… Je préfère être trop préparée que sous-préparée. »

S’il y a des harceleurs et des contre-manifestants aux événements, il ne s’agit pas d’espaces sécuritaires , insiste-t-elle.

Mme Kotila admet qu’il y a eu quelques menaces plutôt vagues sur les médias sociaux, mais rien qui puisse justifier l’annulation de la semaine de la fierté.

Ça n’a jamais été une option pour nous. Nous n'allions pas laisser quelques vagues menaces sur les médias sociaux gâcher notre fête.

À Nipissing Ouest, un spectacle de drag organisé par Michel Gervais, aussi connu sous le nom de Jenna Seppa, et le reste du comité Fierté Nipissing Ouest, a eu lieu sous haute surveillance.

Plusieurs des récentes menaces rapportées dans les médias ont visé les drag queens et drag kings, surtout ceux et celles qui lisent des histoires aux enfants dans des bibliothèques.

Le spectacle de drag de Nipissing Ouest s'est déroulé dans un lieu où l'on sert de l'alcool, et le public devait donc avoir plus de 19 ans.

Michel Gervais note que cela a permis d'atténuer certaines préoccupations en matière de sécurité.

Des agents de sécurité étaient présents à l'entrée et chaque spectateur avait un billet pour le spectacle.

Les artistes avaient également une zone séparée du bâtiment pour des raisons de sécurité.

Fierté Témiscamingue, qui a tenu son premier défilé le mois dernier, a été inquiété par les histoires récentes de menaces, surtout celles dans de petites communautés ontariennes, selon Peter Landers, membre du comité organisateur.

Iel admet qu’il y avait quelques personnes plus âgées dans le groupe qui étaient nerveuses.

« J'ai été très attentif à l'actualité de ces dernières semaines et de ces derniers mois concernant les réactions suscitées par toutes sortes d'événements liés à la fierté. »

L’annonce initiale de l’événement avait d’ailleurs dû être retirée en raison de commentaires offensants.

Le parcours du défilé était aussi un enjeu, car un tronçon du sentier est parallèle à une route, ce qui pouvait rendre les participants vulnérables.

C'est tellement frustrant de devoir penser à ce genre de choses en 2022 , se désole Peter Landers.

Au bout du compte, tout s’est déroulé sans problème.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de certaines personnes (trans, queers, non binaires, etc.) qui y ont participé.