Baisse des ventes, mais hausse du nombre de propriétés à vendre à Gatineau

Sur la rive ottavienne, on suit un peu les mêmes tendances. La seule différence est qu’en Ontario, l'inventaire est un petit peu plus [réduit] , soutient Mme Labrosse, qui est aussi agente immobilière en Ontario et courtière au Québec.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, elle dit croire que les prix des maisons ont tellement augmenté avec la surenchère dans les derniers deux ans, que les gens se disent : "on va mettre nos maisons en vente" et aller chercher un pourcentage .

Avec les deux dernières années, j’ai l’impression que les gens ont mis le projet d’acheter une maison un peu [...] sur un hold à cause des prix , estime Julie Labrosse, choisissant ainsi de continuer à louer un logement ou de conserver leur propriété actuelle.

Selon elle, en plus de ces facteurs, la saison estivale – pendant laquelle on enregistre habituellement moins de ventes –, la hausse des taux d’intérêt et le prix des résidences contribuent à la situation observée dans le marché immobilier, notamment en ce qui concerne les inventaires de propriétés à vendre.

Cependant, il y a une lumière au bout du tunnel. Je pense qu’on s’en va plus vers un marché qui va être plus équilibré, qui va revenir à la normale , croit Mme Labrosse. Elle dit d’ailleurs voir de moins en moins de surenchères.

Cette nouvelle vient avec un bémol, car le prix des maisons ne diminuera pas, mais [...] il va se stabiliser , poursuit-elle.

Julie Labrosse craint toutefois qu’au cours des prochains mois et même des prochaines années, de nombreuses personnes soient incapables de payer leur propriété au moment de resigner leur hypothèque.