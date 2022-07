LNH : Maveric Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville sélectionné en première ronde

Un autre joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Nathan Gaucher, a aussi été repêché. Ils sont les deux seuls Québécois et joueurs de la LHJMQ sélectionnés au premier tour du repêchage de la LNH, jeudi soir, marquant ainsi la plus petite récolte du circuit Courteau depuis 2019.

Dans le cas de Lamoureux, sa sélection a constitué un cachet particulier, car les Coyotes ont effectué une transaction avec les Oilers d'Edmonton afin d'avancer de trois rangs pour s'assurer ses services.

C'est un incroyable sentiment. Ils voulaient être sûrs de me sélectionner. Je suis sans mot. Ça n'a aucun sens toutes mes émotions en ce moment, a déclaré Lamoureux, sourire au visage. Je pense que je vais dormir toute la nuit avec ce sourire.

À six pieds sept pouces et 199 livres, Lamoureux a fait écarquiller les yeux grâce à sa mobilité, mais aussi ses solides mises en échec. Il rejoint les joueurs de centre Logan Cooley (3e) et Conor Geekie (11e) comme choix de première ronde des Coyotes en 2022.

C'est un bon trio de joueurs qu'ils ont sélectionnés cette année, a lancé Lamoureux en riant. J'ai hâte de leur parler et j'ai hâte d'apprendre à les connaître. Ça va être plaisant. Les Coyotes m'avaient porté beaucoup d'attention cette année. Quand ils se sont avancés, j'avais un bon sentiment.

L'appui de la foule au Centre Bell, qui a applaudi à tout rompre les deux Québécois, n'est pas passé inaperçu. Gaucher et Lamoureux ont dit avoir ressenti beaucoup de fierté et de belles émotions lorsqu'ils se sont approchés pour serrer la main du commissaire de la LNH, Gary Bettman.