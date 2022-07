Un première récolte fructueuse pour la bleuetière d’enseignement de l’UQAC

Les petits fruits proviennent de la bleuetière d’enseignement et de recherche créée en 2016, à la suite d’une mobilisation régionale sur la capacité de recherche sur le bleuet sauvage.

Les travaux sont dirigés par le professeur et chercheur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Maxime Paré, spécialisé en agriculture nordique

Cette première récolte aura lieu en août.

On entre dans une phase de production. Avant, on était dans une phase d’aménagement. Chaque année on devrait récolter une certaine quantité de bleuets. L’argent qu’on va récolter va servir à maintenir le site en place et à poursuivre les recherches , a expliqué Maxime Paré, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La ferme expérimentale a été aménagée sur des terres publiques et l’équipe de Maxime Paré travaille en collaboration avec les producteurs de bleuets régionaux.

Les recherches visent essentiellement à répondre aux problématiques associées à la production de bleuets sauvages et à former des étudiants grâce à un transfert de connaissances entre l’équipe et les producteurs.

On a des objectifs de visibilité aussi. Essentiellement, c’est faire de la recherche et comprendre ce petit fruit et mesurer les impacts environnementaux. Produire le petit fruit à moindre impact. On essaie de faire avancer les connaissances pour l’industrie des prochaines années , a mis en relief Maxime Paré.

Les meilleurs?

Les bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont-ils réellement meilleurs que ceux provenant d’ailleurs? Maxime Paré estime que oui.

« Sans être chauvins, le goût est supérieur. » — Une citation de Maxime Paré, professeur-chercheur en agriculture nordique

Des activités de brûlage d’une portion de la bleuetière expérimentale ont cours depuis cinq ans, tout comme des essais sur l’utilisation de fertilisants et l’observation des cycles de rotation.

Les producteurs peuvent suivre quotidiennement l’avancée des connaissances et des travaux de l’équipe de l’ UQAC sur la page Facebook de la ferme expérimentale.