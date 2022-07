Une tornade blesse une personne et détruit des maisons dans le centre de l’Alberta

Une personne a été légèrement blessée, une maison complètement détruite et quatre autres endommagées par la tornade qui a eu lieu jeudi dans la région de Sundre, dans le comté de Mountain View, à une centaine de kilomètres au nord de Calgary, confirme la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Alberta.

Heureusement, la tornade n'a tué personne ni gravement blessé quelqu'un, dit la préfète du Comté de Mountain View. Photo : GRC

Angela Aalbers, la préfète du comté de Mountain View, dit que c’était effrayant et que ce niveau de destruction n’est pas commun dans la région.

Les conséquences sont dévastatrices pour les personnes touchées , dit-elle.

Elle ajoute que les pompiers de Sundre offrent des services d’urgence et les agents de la paix du comté aident à nettoyer les débris.

Une journée d’orages violents

Le jeudi matin, Environnement Canada avait émis des veilles d’orages violents et de vents forts dans le sud de la province.

Celle pour la région de Sundre s'est transformée en alerte de tornade un peu avant 15 heures.

Il y a en moyenne dix tornades par an en Alberta. Entre 2006 et 2015 il y en avait en moyenne 12 par an, donc ce n'est pas exceptionnel , dit Sarah Hoffman d'Envrionnement Canada.

Les services d'urgence ont été déployés pour aider les habitants affectés par la tornade. Photo : GRC

Dans un tweet, le premier ministre de la province, Jason Kenney a écrit qu’il était inquiet pour les familles affectées par la tornade : si vous allez dans la direction de l'orage, prenez les précautions nécessaires .

À l'heure actuelle, Environnement Canada a annulé toutes les veilles et alertes météorologiques. Mais Sarah Hoffman conseille aux Albertains de télécharger une des applications qui envoie les alertes météorologiques sur les téléphones intelligents.