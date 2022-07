COVID-19 : de l’espoir pour les gens qui ont perdu l’odorat

Au terme des deux premières études pilotes, les résultats sont prometteurs : on constate que la taille de leur bulbe olfactif, une partie du cerveau qui joue un rôle dans l’olfaction, augmente au fil de l’entraînement , peut-on lire sur le site de l’ UQTR .

C’est positif, mais on a besoin d’une troisième étude pour confirmer ce qu’on a observé , a indiqué l’agent de recherche au laboratoire de l' UQTR , Frank Cloutier, en entrevue à l’émission En direct.

L’équipe souhaite recruter 105 participants pour cette nouvelle étude. Les candidats retenus sont soumis à un entraînement olfactif d’une durée de 12 semaines. Recruter des candidats n’est pas un problème, selon M. Cloutier. On a beaucoup de gens qui nous contactent , dit-il.

Le chercheur Frank Cloutier fait partie de l'équipe de l'UQTR qui s'intéresse à la perte d'odorat liée à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Les premières études ont commencé à l’hiver 2021, avec les contraintes propres à la pandémie de COVID-19. On a tout fait à distance, on envoyait des trousses d’entraînement aux gens et on pouvait évaluer l’olfaction des gens à distance par vidéoconférence, mais on était un peu limité là-dedans , explique Frank Cloutier.

Dans cette troisième étude, ce qui est vraiment intéressant, c‘est que les gens vont pouvoir venir à l'UQTR et ça, ça va nous permettre d'utiliser des tests plus spécifiques, poursuit-il. On va avoir un meilleur portrait de la dysfonction olfactive chez des gens qui ont perdu l’odorat.

Un groupe de chercheurs de l’UQTR et du CIUSSS MCQ travaillent à trouver des solutions pour la perte d’odorat liée à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Les résultats préliminaires du projet pilote ont été présentés en avril lors d’une conférence internationale spécialisée sur l’olfaction en Floride, tenue par l’Association for Chemoreception Sciences, indique l’ UQTR .

De l’espoir pour les gens atteints de la COVID longue

Le père oblat Normand Provencher habite au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivieres. Photo : Radio-Canada

Depuis qu'il a contracté la COVID-19, en novembre 2021, le père Normand Provencher a perdu de sa joie de vivre, en plus d'avoir perdu sa capacité à sentir les odeurs.

J'ai la réputation d’avoir, ce qu'on appelle, le nez fin. J'aime beaucoup la cuisine. Mais même si on vit en communauté, je me sens à part, raconte-t-il. Quand on sort une bouteille, je ne goûte rien.

Le père Provencher aimerait participer à la recherche conjointe de l'UQTR et du CIUSSS MCQ pour reprendre davantage goût à la vie.

Avec des informations d'Anne Merline Eugène