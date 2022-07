Conflit chez Agropur à Granby : le casse-tête des transporteurs de lait

Au cours des derniers jours, des producteurs ont été forcés de jeter leur lait, faute d'endroit pour l'acheminer afin qu'il soit transformé. Cette situation a forcé une réorganisation complète du réseau de transport du lait pour éviter le gaspillage.

Les autres provinces peuvent être mises à contribution, comme notre voisin immédiat, l'Ontario, de même que le Témiscamingue, où il y a une usine de transformation. Plusieurs unités peuvent être mobilisées pour parcourir de grandes distances. Ça nécessite des équipements supplémentaires parce que ça prend une vingtaine d'heures pour faire l'aller-retour pour effectuer la livraison , explique le directeur général de l'Association des transporteurs de lait du Québec, Luc Bournival.

Pour les 72 entreprises de transport qui récoltent 85 % du lait produit au Québec, cela suppose des trajets plus longs et forcément plus coûteux, puisque l'usine de Granby, qui recevait environ 800 000 litres de lait par jour, n'est plus accessible.

Les producteurs doivent parfois attendre plusieurs heures de plus qu'auparavant avant de voir leur lait quitter la ferme.