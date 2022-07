Menace de grève chez Via Rail

Le syndicat Unifor représente des employés de Via Rail travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans les bureaux administratifs.

Entre le 20 juin et le 1er juillet 2022, les employés ont voté à un peu plus de 99% en faveur d’un mandat de grève.

Sécurité d'emploi menacée

Selon le syndicat, VIA Rail maintient ses demandes de concessions, qui entraîneraient la perte de la sécurité d'emploi.

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective sont toujours en cours, en présence d’un conciliateur. L’entreprise souhaite en arriver à une entente avant le déclenchement du débrayage.

VIA Rail a déployé tous les efforts possibles pour arriver à une entente avec Unifor. Nous poursuivons nos discussions avec le syndicat et restons déterminés à négocier une entente juste et raisonnable , affirme par voie de communiqué le président et chef de la direction, Martin R Landry.

Des passagers montent à bord d'un train de VIA Rail en partance pour Toronto à la gare de London. (archives) Photo : Radio-Canada / Colin Butler

Impacts sur le tourisme

La grève pourrait être déclenchée alors que l’industrie touristique connaît une reprise importante un peu partout au pays.

Nous regrettons profondément que cette interruption de travail ait un impact négatif sur nos efforts pour soutenir la reprise de l'industrie touristique canadienne et qu'elle nous prive du rôle essentiel que nous jouons pour transporter les Canadiens et relier de nombreuses communautés éloignées, y compris les communautés autochtones , souligne Martin R Landry.

Advenant une grève, les passagers pourraient modifier leur réservation sans frais ou opter pour un remboursement intégral des billets non utilisés.