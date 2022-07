Drogues, voies de fait graves et armes prohibées : trois personnes accusées à Moncton

Plusieurs accusations pèsent sur deux hommes et une femme à la suite d’une violente agression et d’une saisie de drogues dans la région de Moncton, annonce la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Nicholas Michel Beauchamp, 32 ans, de Greater Lakeburn, est accusé de possession de psilocybine et de possession de cannabis dans un but de trafic. Il est aussi accusé d’infractions en matière de possession d'armes prohibées. Sa prochaine comparution en cour pour cela aura lieu le 8 août.

Nicholas Michel Beauchamp et Justin Timothy Stannard, 49 ans, de Lakeville, sont accusés de voies de fait graves pour une violente agression survenue à Moncton le 18 mars. Leur prochaine comparution en cour pour cette affaire est prévue pour le 12 septembre.

Les clubs de motards criminels utilisent la violence et l'intimidation pour dominer les marchés clandestins , explique le sergent d'état-major André Pepin de la GRC au Nouveau-Brunswick, cité dans un communiqué. Nous croyons que ces groupes commettent des crimes dans nos collectivités.

Enfin, Annie Danielle Bonsant, 25 ans, de Greater Lakeburn, est accusée de six infractions en matière de possession d'armes prohibées. Elle doit à nouveau se présenter en cour le 8 août.

Violente agression, perquisitions et arrestations

La GRC explique qu’un homme de 22 ans a subi des voies de fait graves dans un bar du chemin Lewisville, à Moncton, le 18 mars. Il souffrait de blessures potentiellement mortelles et il a été transporté à l'hôpital.

Les policiers disent avoir obtenu des images de deux hommes qui portaient, au moment des faits, des vêtements associés au club de motards Red Devils.

La GRC dit avoir exécuté des mandats de perquisition dans une propriété de la route 132 à Greater Lakeburn, le 12 avril, où elle a arrêté Nicholas Michel Beauchamp et saisi des quantités importantes de ce qu’elle croit être du haschisch et des champignons hallucinogènes (psilocybine), ainsi que deux armes prohibées, des véhicules, de l'argent, divers objets associés au trafic de drogues et plusieurs autres objets associés aux Red Devils.

La police ajoute qu’elle a effectué le même jour une autre perquisition dans une résidence de Lakeville où elle a arrêté Justin Timothy Stannard et saisi d’autres articles liés aux Red Devils.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le matériel que la GRC dit avoir saisi dans la résidence de Lakeville. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Annie Danielle Bonsant s’était livrée à la police le 12 avril.

La GRC dit poursuivre son enquête et elle invite toute personne qui aurait des renseignements sur le crime organisé à communiquer avec elle ou avec le service anonyme Échec au crime.

Quant à l'homme de 22 ans qui a été victime de voies de fait graves, il s’est rétabli et il a reçu son congé de l'hôpital, ajoute la police.