11,6 M$ investis pour le prolongement de la rue Mahikan à Mashteuiatsh

Le nouveau tronçon desservira le parc industriel de Mashteuiatsh et permettra de diminuer le trafic lourd dans la partie résidentielle de la communauté.

Les travaux débuteront en août et s’échelonneront sur un an. Ils visent la construction d’une route à vocation commerciale et industrielle d’une longueur de 2,3 km.

Le projet global totalise 13,9 millions de dollars et est financé par le gouvernement fédéral et le Fonds autonome de la Première Nation.

Les travaux d’aménagement d’une intersection à la route régionale ne sont pas inclus dans cette première phase de travaux. Ils feront l’objet d’un autre contrat qui sera octroyé à la suite d’une entente à intervenir avec le ministère des Transports du Québec d’ici l'an prochain.

L’agrandissement d’ilnussi de Mashteuiatsh constitue une grande opportunité de développement pour notre Première Nation et le Conseil des élus entend mettre les efforts nécessaires afin que la communauté en tire profit le plus possible, à tous les niveaux , a déclaré le chef de la communauté, Gilbert Dominique, par voie de communiqué.