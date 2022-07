Le Service de police d’Ottawa (SPO) dénonce les actes de violence « téméraires » et « éhontés » à la suite de deux fusillades qui sont survenues en plein jour plus tôt cette semaine.

Le 5 juillet en début d’après-midi, un homme de 24 ans, Abdulhamid Haji Ragab, a été blessé par balle dans le quartier Banff-Ledbury, dans le sud d’Ottawa. Il est mort à la suite de cette fusillade plus tard à l’hôpital, laissant sa famille dévastée , selon le surintendant Jamie Dunlop, qui supervise les enquêtes criminelles au SPO .

Environ 24 heures plus tard, le mercredi 6 juillet, un homme de 26 ans a été atteint par balle lors d’une fusillade en plein jour sur la rue Ritchie, dans le secteur de Britannia. Il demeure à l’hôpital dans un état critique, selon la dernière mise à jour fournie par la police.

Une fusillade a eu lieu mercredi à l'extérieur du pâté de maisons du 100, rue Ritchie (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L’Unité des armes à feu et des gangs du SPO n’a trouvé aucun lien entre les deux fusillades, peut-on lire dans une mise à jour publiée jeudi.

Aucun suspect n’est détenu à l’heure actuelle en lien avec ces incidents et la police fait appel à des témoins qui pourraient avoir des renseignements.

Le surintendant Jamie Dunlop affirme que les enquêteurs de l’Unité des homicides et de l’Unité des armes à feu et des gangs ont des pistes d’enquête qu’ils suivent activement et que demander plus de témoins est très courant .

Aussi, le fait que ces fusillades aient eu lieu alors que des enfants jouaient à proximité est préoccupant, selon M. Dunlop.

Jamie Dunlop, surintendant au Service de police d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’actes téméraires et d’actes éhontés , lance-t-il, en faisant référence aux deux fusillades de cette semaine et à un incident survenu par un début d’après-midi du mois de mai, où des personnes à bord de deux véhicules en mouvement se sont lancées dans une fusillade sur l’autoroute 417.

Dans un environnement urbain, en particulier, nous sommes très préoccupés de voir où ces balles pourraient se retrouver , poursuit M. Dunlop.

Le surintendant n’est pas en mesure de confirmer immédiatement les types d’armes à feu impliqués dans les fusillades de cette semaine, mais il souligne que les armes de poing illégales sont assez courantes lors de tels incidents.

L’an dernier, le SPO a enquêté sur un nombre record de 82 incidents de fusillade, y compris des décharges accidentelles.

Jusqu’à présent en 2022, le SPO a enquêté sur 29 incidents de fusillade, y compris les deux signalés cette semaine, comparativement à 42 à ce moment-ci de l’année en 2021.

Le surintendant Dunlop espère que [le nombre de fusillades] continuera de diminuer .

La violence reflète des enjeux profondément enracinés

L'homme de 26 ans blessé lors de la fusillade du 6 juillet a été retrouvé près de l’entrée d’un stationnement dans un quartier où se trouvent les bureaux de la Maison communautaire Britannia Woods, qui offre du soutien aux enfants et aux familles de la région.

L’organisme a publié jeudi sur son compte Twitter une série de gazouillis pour notamment souhaiter un prompt rétablissement à l'homme et à sa famille.

Les fusillades peuvent soulever beaucoup d’émotions et de traumatismes pour plusieurs d’entre nous. Ce n’est pas typique dans notre communauté, et ce n’est pas quelque chose facile à gérer , peut-on y lire.

« Malheureusement, il y a des problèmes omniprésents qui découlent du racisme et des inégalités systémiques, auxquels font face plusieurs quartiers de notre ville, qui entraînent de la violence. » — Une citation de compte Twitter de la Maison communautaire Britannia Woods (traduction)

Il est du devoir de chaque décideur de notre ville de prendre au sérieux chacun de ces incidents et de traiter avec le plus grand soin de ces enjeux profondément enracinés , poursuit la série de gazouillis.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC