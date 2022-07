Des humoristes québécois se demandent « qu’est-ce qu’il y a dans l’eau à Gatineau? »

Quand j’ai commencé mon aventure, avant mon premier one man show, c’était avec Peter MacLeod – je faisais ses premières parties – et Peter commençait toujours à Gatineau. [Alors] j’ai un peu commencé ma carrière professionnelle à Gatineau , explique-t-il.

Même s’il apprécie l’accueil du public dans chaque ville, Gatineau, c’est une coche. Je ne sais pas ce qu’ils mettent dans l’eau , se demande-t-il en rigolant.

P-A Méthot qualifie le public de Gatineau de public discipliné au Québec. C’est rarement arrivé qu’il y ait des retardataires. C’est rare que les gens dans la salle m'interrompent. Ça applaudit comme ça n’applaudit pas ailleurs, ça rit comme ça ne rit pas ailleurs , rapporte-t-il.

« C’est comme un public de grande ville, mais avec des airs de petite ville. [...] Il y a une distance qui est moins grande avec l'artiste, c’est réconfortant et rassurant! » — Une citation de P-A Méthot, humoriste

Habitué des salles et des festivals de la région, il souligne également l'accueil et la fratrie qui s’est établie avec les techniciens de salle. On arrive là et on est en famille , note-t-il.

L'humoriste François Bellefeuille (archives) Photo : Patrick Loiselle et Paul Ducharme

Pour la captation télévisée de son spectacle Le plus fort au monde, François Bellefeuille a quant à lui choisi d’enregistrer devant le public de la salle Odyssée.

L’humoriste explique que cette salle, maintes fois récompensée, était le format idéal pour l’enregistrement.

« La salle est très réactive à Gatineau, les rires arrivent rapidement. Il n’y a pas de distance avec le public. [...] Mélangé avec le fait que c'est une des meilleures foules au Québec, je ne pouvais pas rêver mieux. » — Une citation de François Bellefeuille, humoriste

Il confirme ne jamais avoir eu un mauvais spectacle à Gatineau. À la blague, il se questionne à savoir si la vie est plus belle à Gatineau – ou plus ennuyante! – ce qui expliquerait l'engouement pour les spectacles d’humour.

C’est peut-être dans l’eau. Faudrait faire une étude là-dessus! Mais la vie semble bonne à Gatineau , conclut-il.

L’humoriste Mario Tessier émet une hypothèse semblable.

« J'ai l'impression qu’ils mettent de quoi dans l’eau, un gaz hilarant ou quelque chose. Je ne sais pas, mais c’est vraiment le fun! » — Une citation de Mario Tessier, humoriste

S’il a longtemps visité la région en duo avec Les Grandes Gueules, il a choisi de commencer le rodage de son premier spectacle solo, Seul comme un grand, à Gatineau.

Je voulais commencer à une place où je me sentais bien sur scène , explique-t-il. Mon premier show solo, il y avait une certaine nervosité et je voulais commencer à un endroit où je savais que j’étais en terrain ami.

Selon lui, les spectateurs de Gatineau forment un public qui connaît l’humour, qui est ouvert à plein de propositions différentes . Ils écoutent et ils te suivent dans ta proposition , ajoute-t-il.

Les humoristes P-A Méthot, François Bellefeuille et Mario Tessier font partie des têtes d’affiche du Festival d’humour de Gatineau présenté du 7 au 9 juillet 2022 à la place de la Cité.