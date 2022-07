Nouvelle adresse à Sydney pour aider les toxicomanes

La Cape Breton Association of People Empowering Drug Users, connue sous le nom de CAPED, s'apprête à ouvrir un bureau à Sydney grâce au financement de Santé Canada. La mission de l’organisme est d'aider les gens à accéder aux services dont ils ont besoin pour survivre.

Si vos besoins de base ne sont pas satisfaits, vous êtes coincé dans ce cercle vicieux de la pauvreté et de la criminalisation et c'est ça le problème, pas la drogue , croit la directrice générale, Giulia DiGiorgio.

Elle affirme que la consommation de drogue est un problème de santé et non une affaire criminelle et elle espère que l’organisme saura aider les gens qui consomment à se trouver un logement et un emploi.

Elle ajoute que le Cap-Breton a bien besoin d'une organisation qui parle au nom des personnes qui consomment pour rappeler leurs droits.

Nouveau bureau sur la rue Kings

CAPED offre des programmes pour réparer les méfaits de la stigmatisation et de la criminalisation qui doivent permettre de répondre aux besoins de bases des individus qui consomment.

Le nouveau bureau sur la rue Kings à Sydney offre un endroit sûr pour obtenir de l'aide ou pour avoir accès à des services téléphoniques et informatiques.

Les types de services disponibles dépendent vraiment des besoins des personnes qui s'arrêtent, explique Giulia DiGiorgio.

La CAPED continue également de travailler sur son projet d'offrir un approvisionnement sûr en opioïdes pour tenter de prévenir les décès par surdose.

L'association a été approuvée comme l'une des cinq organisations au Canada qualifiées pour un distributeur automatique d’opioïdes sécurisé et de haute technologie.

Mais la directrice explique que la CAPED n'a pas encore réussi à trouver un médecin disposé à superviser le projet.

La semaine dernière, Giulia DiGiorgio était à Halifax dans le cadre d'un symposium sur l'approvisionnement sûr et elle a dit que les plans de la CAPED ont été bien accueillis par les autres participants.

La CAPED ouvre officiellement ses portes le 14 juillet au 196 rue Kings à Sydney, avec une journée portes ouvertes de 12h à 16h.