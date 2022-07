La police de Windsor suspend l’obligatoire vaccinale pour ses employés

Le service de police de Windsor (WPS) a annoncé jeudi soir sur les médias sociaux qu'elle suspendait l'obligation vaccinale pour ses employés et qu'elle autorisait les employés en congé sans solde à retourner au travail.

Selon le chef de la police intérimaire, la décision a été prise lors d'une réunion à huis clos plus tôt dans la journée.

Nous avons été en mesure d'évaluer les risques et les avantages de la suspension de cette politique , a-t-il expliqué après l'annonce.

Jason Bellaire a indiqué qu'à l'heure actuelle quatre employés sont en congé sans solde parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou n'ont pas divulgué leur statut vaccinal. Ils peuvent reprendre le travail dès maintenant.

La politique n'a pas été abrogée. Elle a été suspendue. Donc elle pourrait théoriquement revenir en jeu suite à une évaluation des nouvelles circonstances , a ajouté M. Bellaire.

Jason Bellaire est le chef de police par intérim de Windsor. Photo : CBC/Katerina Georgieva

Il y a moins de trois semaines, le maire Drew Dilkens, qui est également président du conseil de police de Windsor, avait déclaré que cette politique vaccinale pourrait ne jamais être annulée .

Je pense qu'il est juste de dire que nous sommes toujours dans la pandémie. Nous n'en sommes pas encore sortis et je sais qu'il y a des employés [qui] sont réconfortés par le fait que leurs collègues avec lesquels ils travaillent sont entièrement vaccinés , avait alors indiqué M. Dilkens.

Audience d'arbitrage

De son côté, le président de l'Association des policiers de Windsor s'est dit heureux de la décision, mais déçu que cela ait pris autant de temps.

Nous sommes heureux de retrouver nos membres. Nous avons besoin de leur retour. Nous sommes un service de police très occupé et chaque membre que nous pouvons avoir au travail est utile , a indiqué Shawn McCurdy.

Shawn McCurdy, président du syndicat, dit que la procédure d'arbitrage pourrait quand même aller de l'avant. Photo : Jason Viau/CBC

Il précise que le syndicat a par ailleurs toujours l'intention d'aller en arbitrage au sujet de cette politique. L'association des policiers avait contesté le caractère obligatoire de la mesure.

L'audience d'arbitrage est prévue le 25 juillet. Le conseil d'administration du syndicat doit encore déterminer s'il va aller de l'avant ou pas.

Ces membres ont été sans salaire pendant plusieurs mois. Lorsque nous déposons un grief, c'est pour un certain nombre de raisons, non seulement le caractère raisonnable de la directive de vaccination, mais aussi certains des droits des membres en vertu de la convention collective qui n'étaient plus là , a souligné M. McCurdy

L'obligation vaccinale est en vigueur depuis le mois de novembre 2021.

Avec ds informations de CBC