P’tit Belliveau vole la vedette au FestiVoix

C’était une première participation pour P’tit Belliveau au FestiVoix de Trois-Rivières. Pas encore très connu du grand public, on lui avait réservé la petite scène dans la cour de la Vieille prison. Son spectacle était programmé pour 17 h. C’est celui qui ouvre la soirée, tranquillement, dans l’esprit d’un 5 à 7. Mais P’tit Belliveau lui, a fait exactement comme le petit nouveau qui fait la première partie d’une grande vedette et qui a volé le « show ». C’était le spectacle à voir.

Quel genre de musique fait P’tit Belliveau allez-vous me demander? Ce n’est pas du country, ni du trad, ni du bluegrass, ni du rock, ni du punk… mais c’est tout ça à la fois. En fait, c’est du P’tit Belliveau : inclassable, unique et absolument irrésistible.

Il porte sa Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, comme Fred Pellerin porte son Saint-Élie-de-Caxton. Ses chansons racontent son quotidien bien ancré dans sa communauté rurale. En entrevue, il fait valoir que les gens se reconnaissent dans ses chansons. Des fois je vis des choses et je me dis que ça doit être quelque chose d’universel. Je crois qu’on surestime beaucoup les différences entre un et l’autre. Pour moi c’est important de faire réaliser à quel point we’re all the same, les mêmes petits singes.

Même si parfois quelques-unes de ses paroles nous échappent parce que trop difficiles à comprendre, il n’y a pas d’inquiétude à avoir nous promet P’tit Belliveau. À la fin du show, on va être fluents ensemble. Pis à la fin, quand on va boire une bière ensemble, on trouve le moyen de se comprendre.

Assister à un spectacle de P’tit Belliveau, c’est avoir le sourire fendu jusqu’aux oreilles tout le long de la soirée. Qu’à cela ne tienne si on ne connaît pas tout son répertoire, toutes ses chansons nous entraînent dans le plaisir de bouger, de danser… on a même eu une tentative de mosh pit! Oui! Oui! À la scène intimiste de la Vieille prison. Il faut dire qu’il nous a offert une reprise désopilante de la chanson Last Resort de Papa Roach.

Il nous livre un spectacle avec la puissance d’un métalleux, l’énergie d’un punk et l’humour de celui qui ne se prend absolument pas au sérieux.

Et comme si ce n’était pas assez, la foule a chanté à tue-tête sur J’feel comme un alien, J’aimerais d’avoir un John Deere et l’incontournable Income tax return.

Oui, P’tit Belliveau, tu nous as fait freakin’ chanter ce soir. On espère que tu as aimé Trois-Rivières, parce qu’on veut te revoir.

Le rappeur Aswell a offert une solide performance au FestiVoix. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

La scène des influenceurs

La grande scène du fleuve accueillait des vedettes du web. Le nombre de personnes qui sont venues les voir montre très bien leur niveau de popularité. Juste avant la prestation de la tête d’affiche, Alicia Moffet, c’est Pelch et le rappeur Aswell qui ont assuré la première partie.

Aswell, qui s’est fait connaître grâce à la plateforme Tiktok a aussi offert une prestation assez remarquable pour s’être retrouvé carrément dans le public, en bas de la scène à plusieurs reprises, n’hésitant pas à tendre le micro à ses admirateurs pour chanter avec lui.

Avec les informations de Jacob Côté