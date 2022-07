Deux nouveaux projets pilotes pour les interventions de crise à Toronto

Ces services s’ajouteront à ceux offerts depuis ce printemps dans le nord-ouest et l’est du centre-ville. Selon la Ville, ces services ont déjà répondu à 400 demandes d’aide cette année.

Pendant de nombreuses années, a rappelé le maire John Tory, les seules personnes que ceux qui étaient en détresse pouvaient appeler, quand ça n’allait pas bien aux petites heures du matin ou au beau milieu de la fin de semaine, c’étaient les policiers.

« Et les policiers faisaient de leur mieux, mais les résultats étaient loin d’être idéaux. C’était parfois satisfaisant, parfois pas. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

John Tory rappelle que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale souffrent comme celles qui ont des problèmes de santé physique. Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Les deux nouveaux partenaires sont 2-Spirited People of the 1st Nations, un groupe de soutien LGBTQ aux Autochtones, aux Métis et aux Inuit, et la division torontoise de l’Association canadienne pour la santé mentale, qui sera responsable du projet dans le nord-ouest de Toronto.

La Ville veut que les services d’aide soient culturellement adaptés à la communauté.

Garfield Bembridge, PDG par intérim de l’Association canadienne pour la santé mentale de Toronto, croit qu’il s’agit d’un nouveau modèle d’intervention, qui ne commence pas par une intervention policière.

« Cela créait des obstacles et des risques pour beaucoup de Torontois, particulièrement pour ceux qui se considèrent comme Autochtones, Noirs ou membres de groupes discriminés. » — Une citation de Garfield Bembridge, PDG par intérim de l’Association canadienne pour la santé mentale de Toronto

Garfield Bembridge croit que de tels programmes constituent un pas en avant vers l'élimination d'obstacles systémiques. Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Nous ne critiquons pas les policiers à titre individuel; ce que nous critiquons, c’est le système , affirme-t-il.

Il estime qu’en éliminant l’intervention policière de l’équation, on franchit un pas vers le changement du système.

Les services de 2-Spirited People of the 1st Nations seront offerts sept jours semaine, 24 heures par jour à partir du 11 juillet. Le projet du nord-ouest sera lancé une semaine plus tard et fonctionnera du dimanche au vendredi, lui aussi 24 heures par jour. Il faut appeler le 211 pour y avoir accès.

Les services s’appuient sur des équipes multidisciplinaires qui se rendront sur place et qui feront le suivi après l’intervention initiale.

Les projets pilotes sont lancés dans les quartiers où les besoins d’aide en santé mentale et en traitement des dépendances sont les plus grands.

Ces personnes souffrent; elles sont malades, a affirmé le maire. Si elles avaient un problème cardiaque ou une maladie du foie, on ne dirait pas ‘’Oh, on va voir ce qu’on peut faire, un peu ici ou là’’. On interviendrait immédiatement parce qu’elles ont besoin d’aide. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont besoin d’aide aussi.

John Tory affirme que des dizaines de milliers d’appels de détresse sont reçus chaque année et que des initiatives comme celles-ci permettent que les personnes qui répondent soient qualifiées et aptes à aider les personnes en difficulté.

Dans la région de Toronto au cours des dernières années, des appels à l'aide au 911 logés par les proches de personnes en crise ont eu des conséquences dramatiques.