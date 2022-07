L’engouement pour l’achat local faiblit pour certains entrepreneurs

L’entreprise zéro déchet Lena et Gabi aura été viable pendant huit ans. La crise sanitaire n’a pas freiné son élan, l’année 2020 a même été sa meilleure année financière.

[L’entreprise] a toujours eu une croissance stable au fil des années , précise sa propriétaire, Roxann Vrydag.

Jusqu’en 2021, où les commandes des commerces qui détaillent ses produits ralentissent. L’entreprise périclite en fin d’année.

Après les Fêtes, les commandes du Boxing Day ne fonctionnaient pas. C’est la promotion que les clientes attendent et je voyais que ça ne levait pas , raconte l’entrepreneuse, qui a depuis choisi de mettre la clé sous la porte.

Le spécialiste du commerce de détail, Jacques Nantel, s’interroge sur les causes derrière l’effondrement des ventes de cette entreprise.

Ce n'est pas clair s'il s'agit d'un essoufflement québécois de l'achat local ou s'il s'agit essentiellement d'une sorte d'essoufflement lié à des produits artisanaux très spécifiques et surtout, dans beaucoup de cas, un peu plus chers que les produits d'importation , observe celui qui a enseigné plus de 35 ans à HEC Montréal.

La conjoncture économique n’aide en rien les commerçants comme Roxann Vrydag, ajoute-t-il. On a une pression inflationniste en ce moment qui fait en sorte que de plus en plus, les consommateurs commencent à regarder leur budget de très proche.

Cette augmentation des prix tels que celui du pétrole étrique également la marge de profit de certaines entreprises, soutient Roxann Vrydag. Avant, ça me coûtait 9,80 $ envoyer un colis, mais maintenant c’est 12,80 $. Quand j’offre la livraison gratuite, c’est moi qui paie de ma poche.

Se lancer en affaires malgré tout

Malgré un contexte économique incertain, Annabelle Collin et Kellyann Bouchard viennent tout juste de lancer la boutique de vêtements Intemporel ainsi qu’Alphée, une entreprise de produits de maquillage faits au Canada. Les propriétaires sont à la fois confiantes pour leur avenir et conscientes des défis qui se profilent à l’horizon.

Les gens aiment savoir qui est en arrière des marques et aiment avoir un contact direct avec nous , explique Annabelle Collin, qui mise toujours sur l’attractivité de l’achat local. C'est le fun de créer de belles relations et fidéliser nos clientes. Ça aide à faire perdurer nos entreprises.

Pour rester en affaires, elles multiplient les événements promotionnels servant à tisser des liens avec leur clientèle. Les soirées 5 à 7, les matinées cafés on rend ça vraiment chaleureux. C'est beaucoup d'effort. C'est sûr qu'on ne calcule pas les heures , admet Kellyann Bouchard.

Une aide aux petits manufacturiers réclamée

Pour pérenniser l'achat local, la solution passe par une aide aux petites entreprises, croit Jacques Nantel.

Soit une aide gouvernementale directement, soit des incitatifs au niveau fiscal , précise-t-il. On le fait régulièrement et de façon massive pour les grosses entreprises. Je pense qu'il y aurait lieu de considérer la chose pour les plus petites entreprises si on veut pouvoir repartir notre production locale.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel