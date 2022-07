Deux blessés dans un accident de VTT à Stoneham-et-Tewkesbury

Un homme dans la quarantaine et un enfant de moins de 10 ans ont subi des blessures importantes à la suite d’un accident de VTT. Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), leur véhicule serait entré en collision avec un arbre alors qu’ils circulaient sur un terrain privé dans le secteur Stoneham-et-Tewkesbury.

Ils ont été transportés vers un centre hospitalier et les autorités craindraient pour leur vie.

Un enquêteur et un reconstitutionniste se rendront sur les lieux de l’accident afin d’en établir les causes et les circonstances.

Les policiers de la SQ du secteur de la MRC de La Jacques-Cartier ont été appelés sur les lieux de l’accident vers 18 h jeudi.

Plus de détails à venir