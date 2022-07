Barka, un spectacle de cirque multidisciplinaire avec un message vert

Présenté à la Tohu jusqu’au 17 juillet à l’occasion du festival Montréal complètement cirque, Barka est un spectacle multidisciplinaire mêlant danse, art circassien et prestations musicales fusionnant les sonorités effervescentes de fanfares rom et de percussions afro-colombiennes.

Barka a été conçu par Juan Sebastian Mejia et Carmen Ruiz, artistes d'origine colombienne installés à Montréal depuis 20 ans qui codirigent Girovago, une compagnie de création fondée en 2013.

Leur spectacle devait à l’origine être lancé en 2020, mais la pandémie a mis le projet en suspens. Ce hiatus forcé a permis au tandem de Girovago de peaufiner sa vision. On a fait un nouveau processus de création dans lequel on a repris ce qu’on a travaillé , explique Carmen Ruiz.

Pendant qu’ils révisaient Barka, ils ont reçu une invitation de Montréal complètement cirque, et ont donc décidé de donner plus de place à l’art circassien dans leur œuvre et de vraiment approfondir la recherche [artistique] , affirme Carmen Ruiz.

Barka est ainsi présenté en première mondiale dans la métropole québécoise. Montréal, c'est un lieu de référence magique pour les cirques , assure Carmen Ruiz.

« Pour nous, le cirque, c'est de rendre possible l'impossible, et imaginable et ce qui est inimaginable. » — Une citation de Carmen Ruiz

Orchestre réputé et questions environnementales

La musique de Barka, performée sur scène, est assurée par le Gypsy Kumbia Orchestra, ensemble à 12 têtes qui s’inscrit dans le mouvement cumbiero international, combinant accordéon, violon, clarinette et une section de cuivres au rythme de la cumbia.

L'orchestre québécois a été sélectionné deux fois aux prix Juno dans la catégorie Album de musiques du monde, plus récemment pour VelkomBak, qui a servi d’inspiration majeure à Barka.

L’autre principale ligne directrice du spectacle, aux dires de Carmen Ruiz, est la notion de l’héritage environnemental que nous laissons à nos enfants.

Barka est né d’un sentiment d'urgence d’agir pour notre planète et pour nous, en tant qu’humanité qui fait partie de cette planète, de cette barque, qu'on appelle notre terre mère

Pour plus d’informations concernant les représentations de Barka, consultez le site de la Tohu  (Nouvelle fenêtre) ou celui de Montréal complètement cirque  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.