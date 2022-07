Une foule comblée par Jack Johnson

C’est la première fois que le chanteur mettait les pieds à Québec. Pour le coup, il se souviendra assurément de son passage sur la grande scène de la capitale, lui qui avait joué la dernière fois au Québec en 2008 au festival Osheaga.

C'est avec un Jack Johnson décontracté, guitare à la main, que le public a pu le découvrir accompagné de ses musiciens.

Sans extravagance, le chanteur a livré un spectacle à son image, comme s'il jouait tranquillement dans son salon ou sur le bord d'une plage. Et ça, le public l'a bien senti. Les dizaines de milliers de festivaliers ont embarqué dans ses mélodies réconfortantes, en levant les bras de droite à gauche, en allumant la lumière de leur téléphone et en se dandinant sous les rythmes d'une musique folk rock tantôt rythmée, tantôt remplie de douceur.

Jack Johnson en solo avec sa guitare Photo : Radio-Canada

Jack Johnson a parcouru le répertoire de plusieurs de ses albums, dont trois chansons de son dernier opus sorti il y a à peine deux semaines avec Meet The Moonlight, Don't Look Now et One Step Ahead.

Bien sûr, les festivaliers ont facilement reconnu ses grands succès : Upside Down, Sitting, Waiting, Wishing, Banana Pancakes ou Flake, qu'ils ont d'ailleurs chanté à tue-tête.

Plus la soirée avançait, plus les festivaliers se laissaient porter par l'énergie et la quiétude de Jack Johnson. Plusieurs moments forts sont à noter, notamment la présence du multi-instrumentiste Zach Gill qui s'est amusé avec son accordéon.

Une belle complicité entre Jack Johnson et le musicien Zach Gill Photo : Radio-Canada

La performance de Jack Johnson sonnait comme un mélange de vacances au bord de mer et un rendez-vous romantique. Appuyé par des visuels planants des éléments de la nature, tout était là pour apprécier cette deuxième soirée sur les plaines.

Jack Johnson a conclu son spectacle avec Better Together et un merci beaucoup sous les applaudissements soutenus de la foule.

La découverte de Tash Sultana

L’artiste australienne Tash Sultana précédait Jack Johnson, et on peut dire qu’elle s’est amusée. Seule sur scène, elle a manié de main de maître plusieurs instruments, notamment son saxophone, sa guitare, sa trompette et son clavier, et en a fait ressortir des rythmiques bien définies.

Sa magnifique voix (trop peu entendue d’ailleurs) venait parfois recouvrir en douceur ces harmonies, le tout appuyé par des visuels colorés et éclatés. Quelques musiciens l’ont rejoint sur scène et donnaient encore plus de matière au spectacle.

Petit bémol : Tash Sultana semblait rester seule dans son univers, sans réellement prendre contact avec le public. Un spectacle qui aurait eu meilleur goût dans une salle plus intime.

Tash Sultana sur la scène tout juste avant le spectacle de Jack Johnson. Photo : Radio-Canada

Geoffroy en ouverture

Le multi-instrumentiste montréalais Geoffroy a ouvert le bal devant une foule déjà bien garnie. Sa musique entraîne, les sonorités sont diverses et chatouillent les oreilles. Un beau mélange de pop/indie et de rythmes bien appuyés qui donnaient le goût de se laisser porter pour le reste de la soirée. D’ailleurs, il n’a pas manqué de jouer Sleeping on My Own, qui récolte à ce jour plus de 12 millions d'écoutes sur Spotify.