L’exposition de Yayoi Kusama séduit le public à la Fondation Phi 

Après Toronto en 2018, c’est donc au tour de Montréal d’accueillir des créations pop art de Yayoi Kusama. La Fondation Phi pour l’art contemporain a choisi cette artiste visuelle qui attire les foules pour célébrer ses 15 ans avec une exposition intitulée Dancing Lights That Flew up to the Universe, soit un ballet de lumières envolé dans l’univers en français.

Née en 1929 au Japon, Yayoi Kusama a passé une partie de sa carrière à New York dans les années 1960 et 1970, pendant lesquelles elle a côtoyé les artistes Joseph Cornell et Donald Judd. Souffrant de problèmes de santé mentale, elle vit, par choix, dans un hôpital psychiatrique japonais depuis 1977.

Faire du bien au public

Le travail de Yayoi Kusama porte notamment sur la dualité entre le fait d’être une personne et celui d’exister au milieu de millions d’autres. Elle est très préoccupée par la question d’être en tant qu’individu une étoile qui brille, mais qui est une parmi des milliards d’étoiles , explique Cheryl Sim, directrice générale et conservatrice de la fondation.

Ses créations, souvent ornées de pois, reflètent également son attrait pour la nature et le cosmos. Elle trouve la question de l’infini à la fois apeurante, mais aussi fascinante , dit Cheryl Sim.

Pour la Fondation Phi pour l’art contemporain, l’œuvre de Yayoi Kusama résonne tout particulièrement avec notre temps, après plus de deux ans de pandémie passés à se sentir connectés, mais aussi distanciés , précise-t-elle.

« Cette artiste a une pratique spirituelle et philosophique qui va donner un certain répit aux visiteurs. On voulait leur donner quelque chose qui leur fasse du bien. » — Une citation de Cheryl Sim, directrice générale et conservatrice de la Fondation Phi

L’exposition est notamment composée de bronzes en forme de citrouille, qui rappellent l’amour de Yayoi Kusama pour la nature et son enfance rurale, mais aussi de certains tableaux de sa série My Eternal Soul. Cette série de toiles qui devait compter 100 œuvres, mais l’artiste en a finalement peint environ 800.

Elle illustre la fascination de Yayoi Kusama pour la répétition, l’infiniment grand et l’infiniment petit , dit Cheryl Sim.

Une des citrouilles noires et dorées de Yayoi Kusama exposées à la Fondation Phi. Photo : Claudia Hébert

Les deux salles de miroirs, vedettes de l’exposition

Le parcours des visiteurs et visiteuses de la fondation se clôture par deux salles de miroirs à l’infini, qui font partie de la vingtaine de salles de ce type imaginées par l’artiste japonaise qui circulent dans le monde.

Chaque personne peut passer 45 secondes, et pas une de plus, dans chacune des deux salles et se perdre ainsi dans l’impression d’infini créée par tous les miroirs installés ainsi que par les petites lumières qui rappellent les étoiles dans le ciel.

C’est un moment qui peut être réconfortant, mais qui peut aussi nous donner le sentiment de nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous , souligne-t-elle.

Populaire sur les réseaux sociaux

C’est en grande partie pour ces salles de miroirs que le public afflue aux expositions de Yayoi Kusama, notamment pour y prendre des photos publiées ensuite sur Instagram.

Cependant, cette quête de mentions J’aime ne dérange pas la Fondation Phi, qui veut faire passer le message que l’art est pour tous.

Si les gens viennent parce qu’ils sont attirés par ces salles miroirs et veulent avoir leur moment Instagram, c’est OK, affirme Cheryl Sim. C’est une porte par laquelle ils vont entrer et ils vont peut-être en découvrir plus .

Si l’œuvre de Yayoi Kusama possède une dimension philosophique, elle reste ludique.

L’exposition est là pour partager la profondeur de la pratique spirituelle de Kusama, mais aussi son côté pop, car ses œuvres sont brillantes, colorées et vivantes. Ça fait vibrer!

« C’est pour ça que le monde aime tant son travail. Ça peut entrer par l’œil, mais ça va pénétrer l’âme. » — Une citation de Cheryl Sim, directrice générale et conservatrice de la Fondation Phi

L’exposition est donc déjà complète pour le mois de juillet, mais de nouveaux billets seront libérés tous les 15 du mois. Il faut s’abonner à l’infolettre de la Fondation Phi pour recevoir l’alerte annonçant la mise à disposition des billets pour le mois suivant.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.