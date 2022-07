L’éducatrice franco-manitobaine Michelle Jean-Paul reçoit un prix spécial de la FCE

Il s'agit d'une une distinction remise à des personnes qui ont rendu des services méritoires à l’éducation ou à la profession enseignante à l’échelle provinciale, territoriale, nationale ou internationale , peut-on lire sur le site web de la Fédération.

Comment s’est passée la remise de prix à Ottawa?

M.J.P. : C’était une très belle cérémonie en après-midi, suivie par un repas. Cinq éducateurs et éducatrices ont reçu un prix en même temps que moi.

J’avais la chance d’être assise avec des membres de mon syndicat, la Société des enseignants du Manitoba (MTS). J’ai également pu me faire quelques contacts auprès de membres de la FCE .

Depuis plus de 20 ans, vous consacrez votre carrière à l’éducation publique et à l’immersion en français, que représente ce prix spécial pour votre parcours?

M.J.P. : C’est une reconnaissance du travail que j’ai fait, mais aussi une reconnaissance du travail que mon père a fait. Mon père est un enseignant à la retraite.

Ses expériences ont influencé mes philosophies en matière d’éducation et le travail que je fais dans le système scolaire. De plus, être reconnue aux côtés d’éducateurs et d’éducatrices qui ont 30 ou 40 ans d’expérience, c’était vraiment touchant.

Parmi vos chevaux de bataille, il y a des éléments comme l’équité et l’action contre le racisme. Quelle est la situation dans nos écoles lorsqu’on aborde ces sujets?

M.J.P. : C’est une discussion qui commence à peine. Parler de la représentation, c’est une façon de traiter ces sujets en superficie. Pour ce qui est d’aborder ces sujets en profondeur, on commence tout juste à parler des barrières systémiques qui existent dans le système scolaire.

Dans mon engagement comme enseignante, j’ai la chance de travailler avec des jeunes qui parlent de leurs expériences. En comparaison, je me souviens que lorsque j’étais une jeune étudiante au Manitoba, je n’avais pas cette aisance pour partager ces expériences avec des adultes, ainsi qu’avec mes pairs.

Je vois une génération d'étudiants et d’étudiantes qui ont vraiment la force et la volonté de changer le système scolaire, et qui place cette responsabilité dans les mains des adultes. Ils nous forcent à nous confronter à ces problèmes d'oppression, de racisme et d’homophobie.

Je suis d’ailleurs souvent abordée par mes collègues sur les réseaux sociaux qui sont à la recherche d’une meilleure façon de faire. Cela me donne l’espoir que tous ces changements arrivent.

Est ce que ces thématiques ont été au cœur des discussions et des réflexions lors de cet événement?

M.J.P. : Il me semble que presque toutes les personnes qui ont reçu un prix pendant la cérémonie ont mentionné la nécessité de faire des changements dans notre système scolaire pour le rendre plus inclusif.

L'inclusion est aussi au centre des discussions de la Société des enseignants du Manitoba. Cela devient une partie de notre manière de fonctionner en tant que syndicat.

Quelles sont vos principales priorités à votre nouveau poste au sein de la division scolaire Louis-Riel?

M.J.P. : Connaître la communauté, mettre en place des consultations communautaires, et travailler avec les jeunes qui fréquentent nos écoles sont quelques-unes de mes priorités.

Avec les informations de Laïssa Pamou