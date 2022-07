Disqualification de Patrick Brown : une lanceuse d’alerte parle

M. Brown m'a dit qu'il était permis que je sois employée par une entreprise en tant que consultante, puis que cette société me fasse travailler bénévolement pour la campagne , indique une déclaration publiée par les avocats de Debbie Jodoin.

Il [M. Brown] m'a mise en relation par SMS avec un tiers dans ce but. Je lui faisais confiance, mais au fil du temps, je me suis de plus en plus inquiétée de cet arrangement et j'ai soupçonné que ce n'était pas correct.

Mme Jodoin dit qu'elle a commencé à travailler comme organisatrice régionale pour la campagne de M. Brown en mai, à sa demande, et qu'elle a plus de deux décennies d'expérience au sein du Parti conservateur du Canada.

Mme Jodoin a fait part de ses préoccupations au PCC par l'intermédiaire de son conseiller juridique, indique la déclaration.

Mardi, le comité de direction du Parti conservateur a exclu M. Brown de la course à la direction, en raison de sérieuses allégations d'actes répréhensibles liés aux règles de financement.

M. Brown a nié avoir commis des actes répréhensibles et a souligné que le PCC ne lui avait pas fourni de détails sur ces allégations avant de le mettre hors course.

Plus de détails suivront.