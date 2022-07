Plus de parcs à Ottawa : un risque pour les acheteurs, selon des promoteurs immobiliers

Le Comité de l'urbanisme d'Ottawa a approuvé jeudi un nouveau règlement plus strict en matière d'espaces verts pour certains nouveaux projets immobiliers. Selon plusieurs promoteurs, cette mesure rendra plus difficile l'atteinte des objectifs de densification de la Municipalité et pourrait conduire les résidents à délaisser le centre-ville pour la banlieue.

La Ville appliquera ainsi d'ici septembre un règlement récemment mis à jour concernant la création de parcs, en vertu des modifications à la Loi sur l'aménagement du territoire de la province, adoptées en 2021 par le gouvernement Ford.

L'exigence s'applique aux municipalités, comme Ottawa, qui obligent les promoteurs à prévoir une plus grande portion de terrain pour un parc que le niveau standard établi par la loi ou des compensations financières pour ceux qui ne respectent pas cette exigence de la Ville.

Même si ce règlement – inchangé depuis 13 ans – n'était pas obligatoire, l'objectif fixé par Ottawa d'offrir deux hectares de parc pour 1000 habitants dans les zones non rurales ne pouvait pas être atteint dans le cadre actuel.

C'est l'une des raisons qui motivent ce changement réglementaire.

Les coûts refilés aux acheteurs

Le règlement existant oblige les promoteurs à réserver 10 % du terrain des nouveaux immeubles qu'ils construisent pour aménager un parc. Si cela est impossible, une compensation financière à la Ville est prévue.

Avec le nouveau règlement, on souhaite faire passer à 15 % la proportion du terrain à prévoir pour un parc pour les immeubles de cinq à neuf étages. Pour les constructions de 10 étages et plus, elle passerait à 25 %.

Mais un certain nombre de promoteurs immobiliers ont indiqué jeudi aux membres du Comité que ce changement ferait monter en flèche le prix des logements.

Ces augmentations sont importantes, c'est sûr, et elles ont un impact direct sur l'abordabilité d'un appartement , a déclaré Kevin Harper du Groupe Minto.

L'industrie est déjà aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre, des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et des taux d'intérêt en hausse , a énuméré M. Harper.

Il prédit que les nouvelles règles de la Ville ajouteraient environ 3000 $ au coût d'une unité dans l'un des immeubles du Groupe Minto.

Je suis un planificateur professionnel. Je comprends pourquoi tout cela est nécessaire , a-t-il fait valoir. Le problème, c'est que tout se passe en même temps, à un moment où les coûts de construction sont incroyablement élevés.

La réalité est que plus de gens envisageront d'acheter des maisons en banlieue où cette norme de 10 % et plus n'existe pas , a ajouté le vice-président de Claridge Homes, Neil Malhotra.

« Cela ne nuit pas aux promoteurs. Cela nuit aux personnes qui peuvent à peine se payer un logement maintenant. » — Une citation de Neil Malhotra , vice-président de Claridge Homes

Ce que je prévois pour l'avenir, si ces politiques se concrétisent, c'est que nous allons construire beaucoup plus de logements dans les banlieues , a poursuivi M. Malhotra. Et ce ne sera pas nécessairement par choix, mais c'est juste là où sera la demande.

Un projet résidentiel en construction à Kanata, en 2021. Plusieurs promoteurs préviennent que le règlement va à l'encontre des objectifs de densification déclarés de la Ville en rendant les maisons de banlieue plus abordables comparativement. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un conflit dans les priorités

Plusieurs membres du Comité de l'urbanisme ont reconnu que la discussion sur le règlement faisait émerger un défi majeur en matière d'urbanisme, soit celui de réduire les coûts du logement tout en donnant accès à des services comme les parcs publics.

Le coprésident du Comité et conseiller municipal de Stittsville, Glen Gower, a souligné que Neil Malhotra avait bien illustré ce conflit de priorités . Mais il s'est également demandé si les futurs électeurs ne seraient pas irrités envers le conseil pour ne pas avoir eu la prévoyance de financer correctement des espaces pour des parcs .

La conseillère de Kanata-Nord, Cathy Curry, a suggéré de son côté que le coût unique n'est peut-être pas aussi onéreux que le laissent entendre les représentants des promoteurs.

L’édifice sera là pour 100 ans potentiellement. Et vous recevrez des loyers, des revenus. Votre hypothèque sera remboursée , a-t-elle déclaré. Je comprends que c’est peut-être difficile maintenant, mais à long terme, est-ce que ce sera vraiment le cas?

La recommandation de remplacer le règlement actuel a finalement été adoptée à l'unanimité. Le conseil municipal devra quant à lui se prononcer lors de la réunion du mercredi 31 août.