Guichet unique pour les besoins immédiats des réfugiés ukrainiens à l’Université de Regina

Depuis mercredi, les réfugiés ukrainiens rencontrent des organismes rassemblés en un lieu unique, à l'Université de Regina. Plusieurs institutions leur offrent des services pour faciliter leur installation dans la province.

Ce sont les 230 réfugiés, arrivés lundi en avion, ainsi que les Ukrainiens installés dans la province depuis le début de la guerre, qui auront droit à ces services. Environ 900 personnes sont attendues sur une période de trois jours.

Les Ukrainiens peuvent se renseigner entre autres sur la carte d’assurance maladie ou le permis de conduire. Ils peuvent également obtenir des informations sur les écoles, les logements ou encore les opportunités d’emploi.

Réfugiée ukrainienne à Regina, Olga Machuga se félicite de cette initiative, qui selon elle, aidera les réfugiés à mieux comprendre le système canadien.

Parfois, peu importe le lieu, ce qui compte vraiment, ce sont les gens. Alors quand vous êtes entouré de personnes qui se soucient de vous, qui vous aiment, qui rient avec vous, peu importe, où vous êtes , affirme Olga Machuga.

Si vous avez la paix au-dessus de votre tête et que vous avez ce genre de personnes. Vous vous sentez vraiment bien , conclut-elle.

Des organismes motivés pour l'intégration des réfugiés

Pour la représentante de la Banque de Montréal, Viktoriya Kutsenko, le guichet offert en un seul endroit facilitera beaucoup plus vite leur intégration.

Je suis si heureuse que nous puissions les aider en un seul endroit. Et j'espère qu'ils trouveront leur avenir ici et qu'ils vivront mieux qu'en Ukraine , affirme Mme Kutsenko.

Un point de vue que partage le représentant de la Regina Open Door Society, Mbayang Dabo.

On a toutes sortes d'organisations qui sont prêtes à répondre à leurs questions , clame-t-il. On est là depuis ce matin, on leur donne de l’information. Beaucoup d’entre eux sont prêts à commencer leur nouvelle vie.

Mbayang Dabo explique que la principale demande des Ukrainiens est d’apprendre l’anglais.

Regina Open Door Society fait partie des organismes qui accompagnent les réfugiés en offrant des cours d’anglais, mais aussi en les guidant dans des procédures d'embauche ou dans des activités à faire pour les enfants.

Avec les informations de Kassandra Lebel