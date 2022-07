L’Edmontonienne de 13 ans retrouvée en Oregon aurait été manipulée en ligne selon son père

Vos enfants sont plus en sécurité à jouer dans un parc qu'à jouer en ligne , a indiqué le père dans une entrevue accordée à la Presse Canadienne mercredi.

Un homme de 40 ans a été arrêté en Oregon une semaine après la disparition de l’adolescente. Il fait face à des accusations d’enlèvement, d’abus sexuels et de viol aux États-Unis. La police d’Edmonton prévoit déposer des accusations de leurre d’enfants et possiblement d’autres chefs de poursuite.

Selon le père, tous les appareils électroniques de l’adolescente, incluant sa tablette numérique, étaient sous contrôle parental. La famille avait aussi discuté de comment naviguer sur le web de façon plus sécuritaire.

La personnalité de la fillette de 13 ans aurait cependant changé il y a environ un an. Elle serait devenue plus isolée et dans les dernières semaines, le père dit avoir eu des discussions sur les différences notables entre sa personnalité en ligne et celle dans la vie de tous les jours.

Il pensait qu’elle vivait simplement des angoisses d’adolescentes. Il ne se doutait pas, dit-il, qu’un étranger communiquait avec elle sur différents médias sociaux et avait réussi à briser son estime de soi. Cet homme l’a isolé de sa famille et de ses amis tout en gagnant sa confiance, selon le père.

« Il avait alors la mainmise sur elle. » — Une citation de Père de l'adolescente

La police d’Edmonton croit que l’accusé s’est rendu dans la capitale pour rencontrer l’adolescente. Les autorités ne savent pas comment ils ont fait pour traverser la frontière vers les États-Unis.

L’adolescente est maintenant de retour auprès de sa famille. Selon son père, ils ont beaucoup pleuré et se sont donné de longues accolades lorsqu’ils se sont retrouvés.

La bataille n’est toutefois pas terminée selon lui. Il dit que tout est stressant pour elle. Les visites chez le médecin lui rappellent toutes les choses horribles qui lui sont arrivées. Il faut aussi terminer les entrevues avec les policiers et il y aura plusieurs rendez-vous au tribunal.