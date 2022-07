Début du Festival des vins de Saguenay

L’événement était attendu par bien des gens. L’organisation affirme que la prévente des forfaits a battu tous les records.

Cette année, 12 vignerons ont fait le voyage pour présenter leurs produits aux gens.

Il y a beaucoup de variété dans les kiosques avec les 55 exposants qui proposeront un total de 425 produits différents.

Les amateurs de bons vins vont trouver chaussure à leur nez, absolument. Il y a 350 vins à peu près en dégustation, mais ajoutez à ça des cidres, des spiritueux. Plus que jamais depuis le début de la pandémie, on voit l’augmentation des ventes de gin, de vodka, des cocktails, des bières. [Il y a aussi] des fromagers qui vont être présents, donc il y en a vraiment pour toutes les papilles encore cette année , assure le porte-parole de l’événement, Philippe Lapeyrie.

Un volet musical

Pour la première fois, des spectacles sont présentés en marge du Festival des vins de Saguenay.

Dans le cadre des Grands crus musicaux, il sera possible d’assister au concert de Jonathan Roy, des Fils du diable, de Grégory Charles, de Moist et de Our lady peace.

Ces spectacles seront présentés sur la Zone portuaire de Chicoutimi jusqu’au 9 juillet.

D'après les information de Simon Roy-Martel et de Julie Larouche