Train léger d’Ottawa : une vidéo inédite présentée pour le dernier jour des audiences

Pour la 18 e et dernière journée d’audience, une vidéo de l'incident sans doute à l’origine de la création de la Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa a été diffusée : on y voit le déraillement d’un train quittant la gare de Tremblay, l'automne dernier, projetant des pierres sur le quai de la station.

En plus de cette vidéo, qui n'avait jamais été montrée au public auparavant, une deuxième caméra en circuit fermé a capturé le responsable de l'entretien de Rideau Transit Maintenance, qui se trouvait dans ce train et a débarqué à la gare après avoir entendu un bruit.

L'opérateur d'OC Transpo n'a cependant pas remarqué que le train avait déraillé. Le véhicule a encore parcouru 1400 pieds avec 12 passagers à bord.

Ce déraillement - le deuxième en deux mois - a entraîné la fermeture de la voie ferrée du système de transport en commun d'Ottawa du 19 septembre au 11 novembre 2021 et a conduit la Ville d'Ottawa à émettre un deuxième avis de défaut au Groupe de transport Rideau (GTR) pour ne pas avoir respecté son contrat.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a conclu, en novembre dernier, qu'un employé de maintenance d'Alstom n'avait pas correctement serré un boulon sur le moyeu de roue avant un changement de quart de travail.

Cet accident a démontré qu’un entretien incohérent et incomplet des composants les plus importants du train peut avoir de graves conséquences , avait écrit l'ancien directeur des enquêtes ferroviaires du BST , Paul Treboutat, qui a depuis été embauché comme chef de la sécurité d'OC Transpo.

Des employés du fabricant de trains Alstom analysent le rail parmi des marqueurs posés sur les voies le 20 septembre 2021 après qu'un train léger d'OC Transpo a déraillé à l'ouest de la gare Tremblay (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les avocats de la Commission, créée par le gouvernement provincial pour enquêter sur le train léger d'Ottawa, avaient jusqu’ici peu questionné les témoins sur le déraillement de septembre.

Ce sont plutôt un avocat externe de la Ville d'Ottawa et un avocat du constructeur et sous-traitant de la maintenance du train, Alstom, qui ont présenté les deux vidéos, jeudi matin.

Ils ont montré différents angles de caméra du quai de la station Tremblay, afin de faire valoir deux arguments très différents.

Un opérateur distrait par une odeur d’excréments

L'avocat d'Alstom, Me Michael Valo, avait parlé, plus tôt dans la semaine, du rapport d'incident de la Ville d'Ottawa le jour du déraillement de septembre, lors de l'interrogatoire de Troy Charter, le directeur des opérations d'OC Transpo.

La transcription radio a montré que le conducteur était distrait et parlait à la salle de contrôle d’une odeur d'excréments humains dans le train, alors qu'il était stationné à la station Tremblay , a raconté Me Valo.

M. Charter a réfuté l’argument selon lequel l'opérateur était distrait. Mais Me Valo a estimé que la fenêtre de la cabine du conducteur étant ouverte, il aurait dû entendre le ballast frapper la plate-forme ouest, le véhicule frotter et la boîte de vitesses tomber.

Me Valo a de nouveau évoqué la distraction du conducteur, jeudi, en interrogeant Mario Guerra, PDG du groupe Rideau Transit Maintenance, consortium ayant pour mandat l'entretien et la réparation du train léger et des infrastructures une fois le service lancé.

L'opérateur aurait dû remarquer le problème et arrêter le véhicule plus tôt, a estimé M. Guerra, ce qui aurait minimisé les dommages importants, plus loin sur la voie. L'opérateur aurait dû voir de la poussière sur ses caméras, a-t-il ajouté.

Le directeur de la maintenance débarque

Cependant, les avocats de la Ville d'Ottawa ont plutôt suggéré, de leur côté, et ce, à deux reprises, que le responsable de l'entretien du Rideau Transit Maintenance aurait pu faire plus.

Steven Nadon se trouvait à bord du train ce jour-là, ce qu'il a évoqué lors de son entrevue avec les avocats chargés de l'enquête publique, en avril.

J'étais avec ma famille, mes petits-enfants, juste pour faire une balade. Nous prenions le train pour la première fois, ils étaient excités , a-t-il alors raconté.

Entre [les stations] Saint-Laurent et Tremblay, j'ai entendu un bruit d'accrochage venant d'en dessous et je croyais qu'un câble s'était détaché ou que quelque chose traînait. J'ai alors dit à ma femme : "On va descendre à la prochaine station parce que je ne pense pas que ce train arrivera à notre destination finale. Il va être mis hors service".

Lors des audiences de jeudi, un avocat du cabinet engagé par la Ville d'Ottawa a diffusé la vidéo montrant M. Nadon en train de descendre et de sortir son téléphone.

Il n'a pris aucune mesure pour arrêter ce train. Il n'a pas appuyé sur l'interphone d'urgence des passagers, n'est-ce pas? Il n'a pas mis son pied dans la porte pour arrêter le train? a questionné Me Catherine Gleason-Mercier, une des avocates de la Ville d'Ottawa, dans une série de questions similaires à celles que son collègue avait posées à M. Charte plus tôt dans la semaine.

M. Guerra a toutefois estimé qu'il n'y avait aucune raison pour que M. Nadon prenne de telles mesures, mais que M. Nadon avait signalé le problème. Ce dernier a en effet mentionné en entrevue qu'il avait appelé le centre de contrôle pour dire que le train devait être mis hors service.

Lors de son témoignage, M. Guerra a par ailleurs suggéré que le train léger aurait dû être testé sur une plus longue période pour éviter les problèmes. Selon lui, les essais sur rail n’ont pas été faits pendant l’hiver, par exemple, ce qui aurait permis des ajustements nécessaires à son bon fonctionnement.

Il juge cependant que le train léger est désormais sécuritaire et fiable à presque 100 % .

Des recommandations attendues cet automne

Depuis le 13 juin, le commissaire William Hourigan a entendu le témoignage d'une quarantaine de témoins. Il doit maintenant analyser les témoignages pour rendre ses recommandations.

Une table ronde avec experts va également avoir lieu à la fin du mois de juillet pour discuter des partenariats public-privé utilisés dans le projet du train léger d'Ottawa. La table ronde sera diffusée en direct sur le site internet de la commission, en anglais et en français.

La Commission prévoit publier son rapport et ses recommandations cet automne.

Avec les informations de Kate Porter de CBC News et de Frédéric Pepin