Le Yukon fait venir des renforts pour lutter contre plus de 140 feux de forêt

Des douzaines de pompiers britanno-colombiens sont déjà sur place et davantage devraient arriver dans les jours qui viennent.

Nous faisons venir de nombreuses personnes pour faire face à cette situation sans précédent , explique Mike Fancie, l’agent de communication de la Gestion des feux de forêt du Yukon.

Nous avons 100 personnes qui arrivent de la Colombie-Britannique et le personnel pour les soutenir et nous aider à trouver un logement pour tous ces gens qui seront installés dans un endroit éloigné. Nous avons six équipes supplémentaires de réponse initiale qui arrivent. Nous avons une autre équipe de 20 personnes qui s'en vient, et une autre équipe se prépare aujourd'hui.

Il précise que ces renforts viennent s’ajouter à ceux sur place qui incluent notamment des douzaines de pompiers et de membres du personnel de soutien à la gestion des incidents, 28 hélicoptères et deux groupes avec des avions-citernes.

Nous priorisons les ressources au mieux de notre capacité et des besoins.

Alors qu’aucune région du Yukon n’est épargnée par les incendies de forêt, plusieurs communautés du centre sont sous le coup d’une veille d’évacuation publiée il y a quelques jours. Cependant, aucune, à ce jour, n’a reçu l’ordre d’évacuer.

Routes toujours fermées

Plusieurs routes sont toujours fermées, dont la route Klondike Nord, entre Stewart Crossing et Pelly Crossing. Le feu du lac Crystal, qui s’étend sur 60 kilomètres carrés, a traversé la route et détruit des lignes électriques et des poteaux plus tôt cette semaine. Mike Fancie précise que 27 pompiers et de l’équipement lourd sont mobilisés sur ce brasier.

Bon nombre des feux signalés récemment ont été allumés par la foudre, et sont entretenus par les températures élevées. Les autorités affirment que 671 éclairs sont à l’origine de 136 nouveaux incendies cette semaine.

C'est bizarre de dire que nous n'avons eu "que 12 nouveaux incendies" au cours de la dernière journée, mais c'est la plus faible activité que nous ayons eue depuis avant le long week-end.

M. Fancie précise néanmoins que la météo devrait changer dans les jours qui viennent, mais il ne sait pas encore s’il s’agit d’une bonne chose.

Alors que l’on devrait revenir vers des températures de saison, il y a aussi le potentiel que cela soit accompagné de vents plus forts.

À chaque fois qu’on souffle sur un feu de camp, on voit bien ce qu’il se passe.

Les Yukonnais sont appelés à signaler tout nouveau départ de brasier au 1-888-798-3473. De l’information sur les feux de forêt est disponible au 867-393-7415 ou par courriel à yukonfireinfo@yukon.ca.

Avec les informations de Paul Tukker et Leonard Linklater