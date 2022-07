Le FEQ, un festival particulier pour le groupe Bon enfant

À monsieur et madame Tout-le-Monde qui voudraient vous découvrir, comment définiriez-vous votre style

Guillaume Chiasson : Au départ, le groupe était influencé par la musique des années 70, beaucoup de rock. Mais en même temps, à la base, ce qu’on essaye de mettre en avant, c’est la voix de Daphné. Donc on ne se gêne pas d’aller puiser dans plein de styles différents. Des fois, c’est disco, des fois, c’est rock.

Daphné Brissette : Des fois, ça a des touches psychédéliques.

G. C. : C’est assez varié, mais c’est vrai qu’il y a une empreinte assez seventies, faut le dire. Que ce soit dans les arrangements ou dans les timbres des instruments.

Quand vous êtes sur scène, vous vous amusez?

D. B. : Oh oui… beaucoup trop! On a trop de plaisir.

G. C. : Il y a une bonne chimie dans le band en général. On a beaucoup de plaisir à jouer ensemble.

Que pouvez-vous nous dire sur votre spectacle au FEQ ?

D. B. : On est en tournée depuis presque deux semaines. On a fait Abitibi, Chicoutimi, Les Escoumins. On a été en Gaspésie. Donc on est vraiment prêts. On a eu la chance de pouvoir jouer le show quand même assez souvent avant d’arriver ici.

G. C. : Normalement, on est cinq. Mais là, on a deux invités avec nous. On a une guitare en plus, et notre ami Jérôme va jouer de la trompette et du fluger horn. C’est le groupe, mais tout est un petit peu plus gros, plus intense.

D. B. : On s’est mis en mode festival.

Qu’est-ce que ça signifie pour vous de jouer au Festival d’été de Québec?

G. C. : Pour moi, ça a une valeur particulière parce que je viens de Québec et j’ai vu tellement de spectacles ici. On fait beaucoup de festivals, mais personnellement celui-ci a une signification un petit peu plus importante pour moi. J’ai découvert tellement de musique ici. C’est un festival que j’adore.

Propos recueillis par Alicia Rochevrier