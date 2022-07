La propagation de la COVID-19 s’accélère en Estrie 

Ils sont en effet passés d'environ 200 par semaine à plus de 40 la semaine dernière. Les hospitalisations liées à la COVID ont aussi légèrement augmenté ces dernières semaines, avec 101 hospitalisations actuelles.

Le ministre de la Santé Christian Dubé juge tout de même que la situation est maîtrisée.

Selon le Dr Boileau, ce regain de la maladie est causé par les variants BA.4 et BA.5, qui progressent rapidement dans la province.

Toujours selon le Dr Boileau, le fait que beaucoup de personnes infectées ne respectent pas les consignes d'isolement a aussi contribué à la propagation. Il rappelle qu’il faut s'isoler pendant cinq jours lorsqu'on est infecté, puis porter un masque les cinq jours suivants lors d'interactions sociales, tout en évitant les sorties au restaurant ou dans les festivals.

La directrice de la santé publique en Estrie, la Dre Isabelle Samson, recommande également de ne pas hésiter à porter le masque. C'est l'âge le facteur de risque le plus important, donc les personnes de 65 ans et plus ou les personnes avec des maladies chroniques ou les personnes qui sont tout simplement inquiètes, portez le masque quand vous allez en public, c'est correct. Moi, je suis allée à un spectacle, j'ai porté un masque, je ne suis pas une clientèle particulièrement vulnérable, mais je ne voulais pas prendre ce risque-là et c'est tout à fait correct , explique-t-elle.

« Il ne fait pas le voir comme "ah, cette personne-là porte le masque, elle a la COVID". Il faut continuer, ces mesures-là ne sont plus obligatoires, mais elles sont fort pertinentes en ce moment. » — Une citation de Dre Isabelle Samson, directrice de la santé publique en Estrie

Il y a une bonne activité virale en Estrie. [...] Il y a de plus en plus d’éclosions. Pas d’éclosions dramatiques, mais on en voit de plus en plus. Il faut vraiment augmenter notre vigilance , ajoute-t-elle.

Les doses de rappel cruciales, selon la santé publique

Le ministre de la Santé Christian Dubé a aussi souligné l’importance des doses de rappel. Il recommande une 4e dose pour les plus vulnérables, ceux qui ont des maladies chroniques, et les personnes de 60 ans et plus. Il a d’ailleurs lui-même reçu sa dose de rappel jeudi après-midi.

Québec a aussi publié sur son site web un tableau pour aider la population à bien déterminer le meilleur moment pour aller chercher une dose de rappel selon son groupe d'âge  (Nouvelle fenêtre) [lien externe]. Les centres de vaccination de la région sont par ailleurs encore en activité, et il est toujours possible de prendre rendez-vous sur le portail clicsante.ca  (Nouvelle fenêtre) [lien externe].

Selon le Dr Boileau, la nouvelle vague devrait perdre de la vigueur dans les prochaines semaines.

287 employés du CIUSSS de l'Estrie - CHUS atteints de la COVID

Dans la région, 2811 employés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS sont présentement absents pour diverses raisons. Ce sont 287 membres du personnel qui sont absents en raison de la COVID-19.

Dans un courriel à Radio-Canada, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a détaillé le nombre de lits qui doivent être fermés pendant la saison estivale, en prévision, notamment, des vacances et des diverses absences du personnel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Avec les informations de Marion Bérubé et de Brigitte Marcoux