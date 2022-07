Problème de peinture sur des véhicules Honda : les propriétaires seront indemnisés

Depuis 15 ans, des milliers de voitures Honda Civic et d’Acura CSX vendues en Amérique du Nord présentent un vice de fabrication de la peinture. Au Québec, le problème est reconnu depuis plusieurs années par Honda Canada. En 2019, deux cabinets d’avocats ont obtenu l’autorisation de lancer une action collective au nom des propriétaires de Honda Civic produites entre 2006 et 2013 inclusivement ainsi que les propriétaires d’Acura CSX construites entre 2006 et 2011 inclusivement.