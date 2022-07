Casse-tête pour recruter des sauveteurs au Lac-Saint-Jean

« Cet été, comme on le craignait, en raison de la pénurie de main d'œuvre qualifiée, il est impossible d'offrir la baignade surveillée au Parc national de la Pointe-Taillon » — Une citation de Simon Boivin, responsable des relations avec les médias pour la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Simon Boivin.

La question de la disponibilité des sauveteurs est une problématique qu'on vit depuis quelques années. Il a fallu au cours des dernières années retirer l'activité de baignade surveillée à différents endroits, je pense, en 2019, au centre touristique du Lac-Kénogami.

Un organisme pour former des sauveteurs

D’autres sites continuent d'offrir de la baignade surveillée, mais les gestionnaires ont dû s’adapter. Certains campings font notamment appel à l’organisme Formaction qui forme des sauveteurs et s'occupe de la surveillance de cinq plages autour du lac Saint-Jean.

On est en sous-traitance avec les différents campings et les plages qu'on couvre,. Il s'attendent à ce qu'on ait un sauveteur 7 jours sur 7 , a précisé la responsable des sauveteurs de plage chez Formaction, Alexandra Suess.

Engager les jeunes formés pendant l'hiver est une partie de la solution, selon Mme Suess. Toutefois, il en manque encore pour combler toutes les plages horaires.

Depuis deux ans et encore plus cette année, il n'y a plus pratiquement de congés, c'est du sept jours sur sept et ils font du 12h à 5h, parce que je n'ai pas de sauveteurs qui peuvent être en remplacement ou qui peuvent faire ce roulement-là.

Aurélie Perron,15 ans, est sauveteuse à la plage municipale de Saint-Prime. Photo : Radio-Canada / Julianne Gagnon

La municipalité de Saint-Prime s’est associée avec d’autres municipalités afin que la formation soit offerte dans leur secteur.

Toutes les municipalités de la MRC nous avons signé pour faire une demande pour avoir des formateurs dans notre secteur, parce que la formation se donnait à Alma, en plus des heures de formation il fallait qu'ils se déplacent à Alma. En ayant la formation ici, c'est beaucoup plus facile de les avoir et de les avoir à long terme , a indiqué la mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer.

Selon un reportage de Julianne Gagnon