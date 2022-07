C.-B. : une saison des feux plus calme, mais qui pourrait s’embraser

Un mois de juin froid et pluvieux a permis à la saison des feux de forêt de commencer en douceur en Colombie-Britannique. La province met toutefois en garde la population; le vent peut tourner et l’été sera chaud et sec, donc propice au déclenchement d’incendies.

Nous espérons une meilleure saison cet été. Comme tous les Britanno-Colombiens le savent, nous devons habituellement faire face à des conditions difficiles lorsqu’il est question de feux de forêt , indique la ministre des Forêts, Katrine Conroy.

Les températures anormales du mois de juin ont permis à BC Wildfire de travailler plus en amont afin de prévenir le déclenchement des feux de forêt, explique la ministre. Tout particulièrement dans les régions plus au sud de la Colombie-Britannique.

Nous savons que la prévention fonctionne et qu’elle doit être soutenue localement à travers la province , dit-elle.

Contrairement au sud, le nord de la province a plutôt connu un mois de juin chaud et sec, ce qui augmente les risques de déclenchement d’incendie.

Entre le 1er et le 4 juillet, la province a enregistré 217 feux de forêt, sois moitié moins qu’en règle générale et la superficie des feux a rapidement été contenue, donc peu d’hectares sont partis en fumée cette année.

Il ne faut pas pour autant considérer que la saison sera sans conséquence puisque la situation peut rapidement changer, soutient le météorologiste de BC Wildfire, Matt McDonald.

Il suffit de deux ou trois jours de temps sec, un peu de vent et des températures chaudes pour que le combustible soit plus sujet à s’enflammer , explique-t-il.

Justement, le reste de l’été s’annonce plus chaud et sec que la normale dans l’ensemble de la province et, bien que difficiles à prévoir entièrement, peu de précipitations sont attendues. Le météorologiste estime donc que la deuxième partie d’été sera plus active au niveau des feux de forêt.

Les risques seront d’autant plus grands dans le nord de la province où le combustible est déjà sec et susceptible de brûler plus facilement en raison des chaleurs et du manque de précipitation pour le mois de juin.

Les températures saisonnières devraient reprendre au mois de septembre pour l’ensemble de la Colombie-Britannique.