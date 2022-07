La Cour supérieure valide la vaccination obligatoire dans le secteur des transports

Dans sa décision, le juge Mark Phillips a indiqué que l’obligation d'être vacciné contre la COVID-19 pour travailler dans le secteur des transports est constitutionnelle.

La vaccination en tant que telle constitue une mesure de santé publique qui va dans le sens de l’intérêt public. La vaccination obligatoire dans le secteur des transports s’est montrée non seulement efficace, mais a permis d’éviter des problèmes très graves , peut-on lire dans le jugement.

Le Syndicat des Métallos contestait la validité de l'obligation vaccinale dans les transports devant les tribunaux.

Par communiqué, l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Donald Noël, a réagi à cette décision. Nous en évaluons sa portée et soupesons nos recours juridiques pour la suite des choses , déclare-t-il.

Le Syndicat des Métallos a 30 jours pour décider de porter le jugement en appel.

Depuis la levée de l’obligation d'être vacciné contre la COVID-19 pour les voyages en avion le 20 juin, ces employés ne sont plus assujettis à l’obligation vaccinale. Toutefois, le Syndicat souhaite notamment que ses membres concernés soient dédommagés pour les périodes où ils ont été sans revenus.

Sur la Côte-Nord, le Syndicat des Métallos rappelle que quatre travailleurs de la minière IOC ont été congédiés et d'autres placés en congé sans solde parce qu'ils refusaient de se faire vacciner.

« Que ce soit les travailleurs [de la minière IOC] congédiés ou ceux sans solde, ils ont perdu de grosses sommes d’argent. Si on avait eu gain de cause, on pense qu’on aurait pu invalider ces mesures que les travailleurs ont subies. »