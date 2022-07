L’incendie chez Toujours Dimanche a fait des dommages collatéraux

La fumée est entrée dans le bâtiment, ce qui a forcé l’évacuation préventive de la cinquantaine de résidents.

Quarante-quatre personnes âgées autonomes et semi-autonomes ont dû rapidement quitter les lieux. Fort heureusement, la majorité des résidents ont été en mesure de trouver refuge chez leur famille. Une dizaine d’entre eux ont pu regagner leur chambre au cours de la soirée de mercredi.

Jeudi, la presque totalité des aînés avait pu regagner la résidence. Personne n’a été blessé, mais l’événement a tout de même semé l’émoi. J’ai été surpris un peu, quand [on] nous a dit, on sort, on sort , affirme Serge Savard.

La cinquantaine de résidents a été prise en charge rapidement par les autorités. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une autre résidente, Rachelle Hudon, renchérit. Premièrement, ça m’a énervée. Après ça, ici, toute l’équipe était calme , ajoute-t-elle.

La directrice du Carré Saint-Jérôme, Josée Gauthier, mentionne que toute l’équipe s’affaire à nettoyer les lieux pour éliminer l’odeur de fumée. Les dommages sont vraiment très minimes. C’est du nettoyage , précise-t-elle.

Seulement deux des chambres que compte la résidence pour aînés vont nécessiter davantage de travail.

Qu’en est-il de la boulangerie?

La copropriétaire de Toujours Dimanche, Marie Fortin, confirme que c’est un outil de cuisine qui a provoqué l’incendie de mercredi soir. L’entreprise était fermée depuis deux heures lorsque le feu a pris naissance.

La cuisine a subi des dommages et les produits à l’intérieur du commerce ont été détruits par l’eau et la fumée. La cuisine est une perte totale, c'est certain. Il y a beaucoup d’eau à la grandeur, ça baigne présentement si on entre dans la boulangerie , explique-t-elle.

Bien que Mme Fortin souhaite rouvrir son commerce rapidement, elle estime qu’il y a beaucoup de travail à faire avant de pouvoir le faire.

Avec les informations de Jean-François Deschênes