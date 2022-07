La nouvelle vague de COVID, une menace pour le système de santé à Ottawa et en Outaouais

Je pense qu’on est dans le début d’une septième vague, mais je ne pense pas que ça va être une vague aussi haute qu’on avait précédemment. Je pense qu’on va avoir des mini-vagues, qui vont augmenter, puis diminuer, mais je ne pense pas que ça va déborder nos systèmes de santé comme les autres vagues. La seule conséquence que nous allons avoir, c’est qu’il va y avoir des personnes qui vont être malades et qui ne pourront pas rentrer travailler. Ça va affecter nos ressources humaines dans nos hôpitaux qui sont déjà débordés et font face à une pénurie de main-d'œuvre , prévient le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (BSEO), Dr Paul Roumeliotis, en entrevue à Radio-Canada.

Ce dernier cite l’exemple du campus de Perth de l'Hôpital du district de Perth et de Smith Falls, contraint de prolonger la fermeture de son urgence en raison de personnel infecté. La pression se ferait également sentir sur l’hôpital de Cornwall, selon le Dr Roumeliotis.

De l’autre côté de la rivière, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte, jeudi, que 85 de ses employés sont présentement atteints de la COVID-19.

On observe une hausse des cas de COVID-19 chez le personnel, depuis le 23 juin 2022. À compter de cette date, le nombre de cas positifs a plus que doublé , indique le CISSS de l’Outaouais dans un courriel.

Un casse-tête en pleine période estivale et alors que la pénurie de main-d'œuvre touche le milieu de la santé de manière très importante.

« La crainte que j'ai actuellement c'est que les hôpitaux vont avoir un manque de capacité parce que les travailleurs qui sont déjà en pénurie vont être malades, a » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario

De son côté, le CISSS de l’Outaouais indique que la situation demeure très fragile dans les hôpitaux, ainsi que dans les urgences.

On travaille constamment à réorienter les clientèles P4 et P5 qui ne devraient pas circuler dans les urgences, mais qui pourraient davantage se tourner vers d'autres options, soit en clinique, médecin de famille, Info-Santé, GMF, pharmacien , indique-t-on.

Les hospitalisations augmentent lentement

Au sein de la population, la septième vague commence à être perceptible dans la région, selon la Dre Christelle Aïcha Kom Mogto, médecin-conseil en santé publique au CISSS de l'Outaouais.

La septième vague en Outaouais a commencé peut-être un peu plus tardivement que les autres régions. Parce que nous, ça fait depuis la mi-juin qu'on voit qu'il y a une augmentation de nos cas parmi ceux qu'on est capables de dépister par [test] PCR. [...] On a constaté une augmentation de ce qu'on appelle le taux de positivité parmi les gens testés. [...] Et parmi ces personnes, on a aussi constaté qu'il y a une augmentation du nombre d'éclosions depuis près deux ou trois semaines.

Le CISSS de l’Outaouais rapportait, mercredi, 16 éclosions actives en milieux de soins et de vie fermés, dont huit en centres hospitaliers. Jeudi, il y avait 61 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, mais aucune aux soins intensifs en Outaouais.

Dans l’est ontarien, on recensait huit hospitalisations, dont cinq aux soins intensifs, en date du 6 juillet.

À Ottawa, 17 personnes étaient hospitalisées pour une infection active, dont deux se trouvaient aux soins intensifs, selon les données diffusées par Santé publique Ottawa, le 5 juillet.

Suivre les recommandations sanitaires

La fin des mesures sanitaires serait en cause, selon la Dre Nima Machouf, épidémiologiste et consultante en maladies infectieuses et chargée de cours à l'école de santé publique de l'Université de Montréal.

On ne s’attendait pas à avoir autant de cas durant l’été. [...] Cette grande augmentation de cas s'opère dans un contexte où on a levé toutes les barrières : on voyage, on ne porte plus de masque, on ne garde plus la distance, nos vaccins sont moins adaptés au nouveau variant et il y en a de nouveaux en circulation… Le fait que les autorités sanitaires n'imposent aucune mesure, à mon avis, c'est uniquement parce qu'ils pensent qu’ils craignent que les gens ne les respectent pas. [...] Mais avec 7000 personnes du secteur de la santé qui sont en arrêt maladie à cause de la COVID, la situation est quand même inquiétante , dit-elle.

La Dre Machouf aurait préféré que soient maintenues certaines mesures, comme le port du masque obligatoire dans les transports en commun et la recommandation de tenir les rassemblements à l’extérieur.

Le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Selon le Dr Roumeliotis, la situation pourrait d’ailleurs s’aggraver à l’approche de l’automne.

Nous prévoyons une vague assez importante au mois de septembre, octobre, novembre, parce que c'est là qu'on va commencer à rentrer à l'intérieur , dit-il, laissant présager un possible retour du masque obligatoire.

« Étant donné qu'on ne fait plus de suivi de santé publique et que toutes les mesures sont levées, on est vraiment dans une optique de responsabilisation individuelle par rapport à son propre risque et aux risques de notre entourage. » — Une citation de Dre Christelle Aïcha Kom Mogto, médecin-conseil en santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

La Dre Kom Mogto encourage à continuer à respecter certaines mesures sanitaires et l’isolement en cas d’infection ou de contact avec une personne infectée. Elle invite également celles et ceux qui n’ont pas reçu leur dose de rappel à se faire vacciner.

Le CISSS de l’Outaouais prévoit d'ailleurs lancer prochainement un outil pour aider les personnes à savoir où elles en sont par rapport à leur statut vaccinal.

Les personnes de 12 à 60 ans, pour être à date, il faut avoir trois doses. Les gens de 60 ans et plus, pour être à date, il faut avoir la quatrième dose , résume le Dr Roumeliotis qui juge insuffisant le taux de vaccination complet dans l’est ontarien.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet, Alexandra Angers et Gabriel Le Marquand Perreault