Des pépins pourraient retarder la construction de la Maison des Apprentis, à Gatineau

La Maison des Apprentis se fera attendre un peu plus longtemps. Ce projet unique alliant 25 logements pour personnes autonomes vivant avec une déficience intellectuelle et le centre de jour de l'organisme Les Apprentis a perdu un appui important.

On est tombé sur le dos , lance Robert H. Parent, le président du conseil d'administration de l'organisme Les Apprentis. Le projet avait eu toutes les autorisations et on s'apprêtait à déposer les plans finaux à la mi-juillet.

L'organisme fait partie des projets de développement qui seront suspendus le temps que la ville de Gatineau puisse faire la mise aux normes de ses réseaux d'égouts.

La Municipalité est forcée de remplacer son réseau d'égouts sanitaires et pluviaux avant même d'autoriser un projet de construction dans les secteurs visés par la réglementation du ministère de l'Environnement. C'est le cas du 317 boulevard Maloney est, le terrain sur lequel doit être construite la maison.

Ça retarde le projet , indique M. Parent. Pour nous, c'est catastrophique parce qu'il y a des subventions rattachées à ce projet-là.

L'organisme a reçu 1,3 million de dollars de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), mais cette subvention vient à échéance en mars 2023, compromettant ainsi le début des travaux.

« C'est tout un défi que la Ville et le ministère de l'Environnement nous ont imposé. » — Une citation de Robert H. Parent, président du conseil d'administration de l'organisme Les Apprentis

Le 21 septembre, on devait avoir une première pelletée de terre pour que les résidents rentrent au mois de juillet, l'an prochain , souligne M. Parent. Après trois ans de travail, l'échéancier du mois de juillet semble désormais inatteignable.

Encore un espoir?

Une rencontre est prévue la semaine prochaine avec le président de la Commission du développement du territoire et de l'habitation, Daniel Champagne.

On sait que toutes formes de délais augmentent les coûts de façon importante et je ne suis pas certain que l'organisme a toute la flexibilité nécessaire pour assumer ces coûts , fait valoir M. Champagne.

Le président de la Commission assure qu'il fera des démarches pour que la subvention soit maintenue au-delà de l'échéance. Il espère également trouver de l'aide financière supplémentaire pour pallier l'impact de ces nouvelles politiques.

J'ai des raisons de croire que la Ville va assumer l'ensemble des responsabilités financières pour les aménagements qui sont nécessaires pour ce projet-là , ajoute-t-il, optimiste.

Le député de Chapleau, Mathieu Lévesque appuie le projet depuis le tout début. Ce dernier affirme avoir contacté d'autres députés et ministres pour entamer une discussion à la recherche de solutions.

« Je continue les discussions. Moi, je veux que ça ait lieu et je vais tout faire pour que ce projet-là prenne racine. » — Une citation de Mathieu Lévesque, député de Chapleau

La Ville de Gatineau n'est pas en mesure d'indiquer combien de projets de construction pourraient être impactés par cette nouvelle contrainte. Un plan d'intervention doit être déposé à l'automne.

Avec les informations de Nathalie Tremblay