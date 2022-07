Legault promet un programme d’aide aux municipalités pour l’accès à l’eau potable

Le premier ministre François Legault a déclaré jeudi matin qu'il entend prochainement arriver avec un programme où une grande partie va être payée par le gouvernement du Québec parce qu'on sait très bien que le coût qui est associé à ça ne peut pas être assumé par les municipalités .

M. Legault était de passage à Saint-Michel en Montérégie pour présenter sa candidate dans Huntingdon, Carole Mallette, qui a elle-même fait allusion aux problèmes d'accès à l'eau potable dans sa région.

Le premier ministre avait déjà affronté cette question mardi alors qu'il était en visite à Venise-en-Québec. Il a promis de soutenir financièrement la municipalité de Clarenceville, qui fait aussi face à une difficulté d'accès à l'eau potable et qui évalue à 22 millions de dollars les investissements requis pour régler le problème.

Tout le monde doit avoir de l'eau potable

En 2022, tout le monde doit avoir de l'eau potable au Québec, donc c'est clair qu'il faut régler ce problème-là , avait-il alors affirmé, précisant qu'il comprenait très bien qu'une municipalité ne pouvait pas absorber une facture de cette ampleur.

Jeudi, toutefois, il est allé beaucoup plus loin, soulignant qu'il s'agit d'un problème qui est de plus en plus important. On calcule qu'il y a 600 endroits au Québec où il y a un problème.

Le premier ministre du Québec a précisé que des discussions sont en cours avec le ministère de l'Agriculture et qu'elles doivent aboutir bientôt.

Carole Mallette sera candidate de la CAQ dans Huntingdon. Photo : Radio-Canada

Carole Mallette tentera de conserver le siège de Huntingdon, acquis de justesse en 2018 par la caquiste Claire IsaBelle, qui l'avait arraché avec seulement 711 voix d'avance, délogeant ainsi le libéral Stéphane Billette qui l'avait détenu durant trois mandats.

Mme Mallette, une ingénieure et femme d'affaires, est l'ex-présidente-directrice générale d'Usinages Mallette, de Saint-Michel.

Plus tard dans la journée, le chef caquiste s'est rendu à Châteauguay pour y présenter sa candidate dans la circonscription du même nom.

Là aussi, le choix de M. Legault s'est porté sur une femme d'affaires, soit la directrice générale de la Clinique dentaire Châteauguay et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, Marie-Belle Gendron.

Mme Gendron cherchera elle aussi à garder Châteauguay dans le giron caquiste. La circonscription avait été arrachée au libéral Pierre Moreau par l'ingénieure MarieChantal Chassé en 2018.