Chris Boucher trois ans de plus avec les Raptors pour inspirer les Québécois

Un Raptor pour trois ans de plus, le Montréalais Chris Boucher se dit plus en paix que jamais, avec son rôle et sa place dans la NBA. L'athlète de 29 ans a choisi de prolonger son aventure à Toronto parce qu'il s'y sait à la maison, mais aussi parce qu'il y jouit d'une plateforme inégalée pour inspirer les prochaines générations de basketteurs québécois.

Boucher a signé un lucratif contrat de trois ans et 35,25 M$ dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes, mais l'entente n'a été officialisée que jeudi après-midi. Demeurer avec les Raptors, avec lesquels il a grandi ses dernières années jusqu'à devenir un joueur établi, était une décision assez facile à prendre .

Je savais que je voulais rester à Toronto. J'avais l'impression de construire quelque chose ici. Comme je l'ai dit, il y a un plus grand projet pour moi que de jouer à Toronto. Je veux être une source d'inspiration pour les enfants. Je veux faire beaucoup de choses et le fait d'être Canadien m'a permis de choisir Toronto beaucoup plus facilement , a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Il y a beaucoup de choses que je veux faire et je pense avoir la plateforme pour y arriver (avec les Raptors de Toronto). » — Une citation de Chris Boucher

Boucher a disputé les quatre dernières saisons avec les Raptors. Photo : Reuters / Kim Klement

Libre de choisir sa prochaine équipe pour la première fois de sa carrière, Boucher a apprécié la chance de rencontrer d'autres formations et de les entendre vanter ses mérites même s'il a opté pour retrouver les Raptors.

Entendre les autres équipes dire qu'elles pouvaient voir (ma polyvalence) était certainement une bonne chose pour moi, mais cela ne s'arrête pas là. Je voulais être à l'aise. On joue mieux au basketball quand on a l'impression d'être à la maison, quand on maîtrise tout et que les choses se passent bien. Je ne pense pas que je me serais senti plus apprécié ou plus à l'aise ailleurs qu'à Toronto , a-t-il dit.

Le gaillard de 6 pieds 9 pouces (2,06 m) avait connu des difficultés au début de la dernière saison. Il a subi une fracture à un doigt qui lui a fait rater l'entièreté du camp d'entraînement, puis il a eu du mal à se mettre en marche. Il craignait d'être échangé, voire pire encore, d'être libéré.

Pour être honnête, Ibrahim (son agent) et moi plaisantions tout le temps là-dessus. Nous disions qu'on allait probablement devoir faire nos bagages parce que ça ne se présentait pas bien!

Encouragé par l'organisation, et l'entraîneur-chef Nick Nurse en particulier, Boucher a repris du poil de la bête à compter du mois de décembre. Il a conclu la saison avec une moyenne de 21,1 minutes de jeu, 6,2 rebonds et 9,4 points par match.

En séries éliminatoires, il a été particulièrement bon. Il a d'ailleurs réussi un double double avec 25 points et 10 rebonds lors du 6e et dernier match de la série opposant les Raptors aux 76ers de Philadelphie au premier tour.

Déterminé à être un modèle

Chris Boucher croit que plus de joueurs de basketball peuvent jaillir de Montréal et du Québec. Photo : Raptors

Chris Boucher s'est développé sur le tard en tant que basketteur et rappelle encore que la persévérance a été la clé de son parcours vers la NBA. À ses débuts, il reconnaît qu'il pourchassait les récompenses individuelles , mais il comprend beaucoup mieux son rôle et sa place dans la NBA désormais. Il veut d'ailleurs partager ses enseignements à la relève québécoise.

Je me voyais comme un grand joueur et j'ai dû apprendre que j'étais meilleur dans d'autres domaines, des choses sur lesquelles je ne m'étais peut-être pas concentré auparavant... Il y a tellement de façons d'avoir un impact et de faire une grande carrière en NBA. Tout le monde n'est pas un marqueur. Tout le monde ne peut pas faire ce que Kevin Durant ou Kyrie (Irving) font , a-t-il expliqué.

« Pour un jeune, le conseil que je donnerais est de persévérer, mais aussi de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être une superstar pour réussir dans la ligue. On peut faire beaucoup de choses. On peut être une superstar en défense. On peut être une superstar du rebond. On peut faire beaucoup de choses qui permettront d'être bien payé, mais aussi d'être reconnu dans la ligue et de pousser une carrière là où on ne pensait pas qu'elle irait. » — Une citation de Chris Boucher

Boucher, qui a Montréal tatoué sur le cœur (figurativement), s'est réjoui cet été de la prolongation de contrat de son bon ami Luguentz Dort avec le Thunder d'Oklahoma City et la sélection de Bennedict Mathurin, aussi de Montréal-Nord, au 6e rang du repêchage de la NBA.

Depuis que je suis arrivé dans la NBA, c’est ce que je dis : on a du talent au Québec, c’est juste qu’on ne se fait pas voir assez. C’est bien de voir qu'après moi, Lu, Khem (Birch) et Ben maintenant, je pense que le monde voit qu’au Québec, on a du talent pis ça va aider le monde à aller au Québec, faire venir les jeunes aux États-Unis s’il le faut et prendre de l’expansion. Ça, c’est une des raisons pour lesquelles je suis (re)venu à Toronto. J’essaie de faire grandir cette vision-là [...] Je suis juste un exemple de plein de talents qu’on a au Québec.

Chris Boucher a déjà lancé son propre programme AAU à Montréal, au Québec. Il a aussi tenu des camps d'entraînement à Durham et Mississauga, en Ontario, le mois dernier. Il promet de s'investir encore de la sorte à l'avenir et profiter de la plateforme qu'il a à Toronto pour le faire.