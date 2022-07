Enquête sur la tuerie à Portapique : de nouveaux documents demandés à la GRC

L'avocate principale de la commission, Emily Hill, a expliqué que l'assignation transmise le 4 juillet est l'une des nombreuses assignations de suivi envoyées à la GRC pour obtenir des documents pertinents à l'enquête qui doit faire la lumière sur le massacre des 18 et 19 avril 2020, où 22 personnes ont perdu la vie.

Le 24 juin, la directrice des enquêtes de la commission, Barbara McLean, a mentionné que ses collègues et elle cherchaient à obtenir une explication du ministère fédéral de la Justice sur la raison pour laquelle quatre pages de notes rédigées par un haut gradé de la GRC n'ont pas été divulguées avant plusieurs mois.

Mme Hill a réitéré dans un courriel que la commission continue de s'assurer qu'aucune information n'est retenue , et qu'elle vérifie continuellement que la GRC collabore adéquatement à l'enquête.

Elle a ajouté que le détachement de la GRC de la Nouvelle-Écosse a jusqu'à présent reçu plusieurs assignations de suivi pour des documents qui n'ont pas été trouvés dans les dossiers d'enquête soumis auparavant.

Mme Hill a affirmé que la commission a envoyé plus de 80 assignations à différentes personnes et organisations depuis mars 2021 et qu'elle continuera d'utiliser le pouvoir d'assignation pour obtenir les documents dont les commissaires ont besoin pour faire leur travail.