La Coupe Grey reçoit 2 millions de dollars en subventions pour trois nouveaux événements

Ces fonds proviennent de l’Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE).

Trois nouveaux événements sont ajoutés au Festival de la Coupe Grey.

L'événement Path to Glory est un tournoi de Super Smash Bros, où il sera possible de remporter plusieurs prix totalisant 50 000 dollars.

Youth Football Programming, une série de tournois de football, est dirigée par des jeunes et pour les jeunes de tous les niveaux.

Digital Zone est un milieu interactif. On y trouvera des jeux vidéo, des expériences sportives et technologiques, incluant la réalité virtuelle et augmentée.

Notre gouvernement fait cet investissement important pour aider les organisateurs du Festival de la Coupe Grey à se relever des répercussions de la pandémie et à améliorer leur offre afin de stimuler la croissance et la viabilité à long terme , a déclaré le ministre Daniel Vandal.

Selon les organisateurs, un nombre limité de billets est encore disponible pour la 109e édition de la Coupe Grey.

Le président-directeur général des Roughriders, Craig Reynolds, dit vouloir remplir autant de sièges que possible au centre Brandt.

« Nous vous recommandons fortement de venir voir, car ce sont les meilleurs joueurs du monde qui vont s’affronter. » — Une citation de Craig Reynolds, président-directeur général des Roughriders.

Dès le début de notre planification, nous voulions que le Festival de la Coupe Grey attire et inspire la prochaine génération de partisans de la LCF , a déclaré le coprésident du Festival de la Coupe Grey et président-directeur général des Roughriders, Craig Reynolds.

Tout le monde a passé deux années difficiles avec la pandémie. Ça, c’est une manière pour le gouvernement fédéral de soutenir le football canadien, la ville de Regina et la Saskatchewan , a affirmé le ministre Daniel Vandal.

Le Festival de la Coupe Grey 2022 aura lieu du 15 au 20 novembre.