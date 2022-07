Préparez vos « yahoos », le Stampede de Calgary commence

Le défilé

L'acteur, réalisateur et musicien Kevin Costner, qui joue dans la série western Yellowstone, est le maréchal du 110e défilé. Il a été choisi, entre autres, car il est un grand amateur du Stampede et adepte des paysages de l’Alberta.

Certains chars allégoriques sont à surveiller, notamment un en soutien à l’Ukraine intitulé Gloire à l'Ukraine .

Le consulat du Mexique à Calgary fait également ses débuts au défilé du Stampede avec une belle entrée festive, et pourrait être l’image incontournable du défilé de cette année.

Il s’agit également du premier défilé pour Jyoti Gondek en tant que mairesse de Calgary.

Le parcours de deux heures s’amorce à 9 h au coin de la 9e Avenue et de la 3e Rue sud-est et comprend au moins 25 chars allégoriques, des fanfares et plus de 200 chevaux.

De là, le défilé se dirigera vers l'est le long de la 6e Avenue sud-ouest et arrivera au parc du Stampede à 13 heures.

Certaines rues du centre-ville sont fermées dès 7 h et dès 6 h dans le East Village.

La Ville encourage les gens à se déplacer à pied, à vélo ou avec les transports en commun pour se rendre au centre-ville.

L’entrée au Stampede est gratuite de 11 h à 13 h 30 ce vendredi.

10 jours de festivités

Le Stampede de Calgary se déroule du 8 au 17 juillet.

Chaque jour, des déjeuners pancakes ont lieu dans la ville. Le déjeuner du premier ministre aura lieu lundi au Centre McDougall dès 7 h.

Le menu déjanté est également de retour. Langue de vache, crème glacée à saveur de Kraft Dinner et vers de farine sont proposés à ceux qui souhaitent tester leur courage gastronomique.

Tous les jours à 13 h 30, des cow-boys et cow-girls de partout dans le monde s'affrontent dans différentes épreuves. La finale a lieu dimanche lors du Showdown, le plus grand rodéo en plein air du monde.

Par ailleurs, plusieurs spectacles ont lieu chaque jour sur le site du Stampede.

Le spectacle du Stampede a lieu chaque soir dès 19 h 45. Dans un premier temps, des chuckwagons et des chevaux s’affrontent lors d’une compétition. Plus tard, le Bell Grandstand Show prend vie mettant en vedette des danseurs, des athlètes, des musiciens et des artistes. Un feu d'artifice clôt la soirée.

Les Premières Nations, l’agriculture, l’art et les animaux sont au centre des festivités. Plusieurs activités thématiques auront lieu tout au long des célébrations.

Une nouveauté cette année : la Superwheel, une grande roue de 150 pieds de haut. Composée de 136 nacelles climatisées, elle permet d’offrir une vue sur le centre-ville de Calgary.