Les opposants au tramway s’adressent aux tribunaux

Leurs avocats, Me Guy Bertrand et Me André Binette, vont plaider qu’il y a urgence d’agir, la poursuite des travaux risquant d’entraîner des conséquences irréparables telles que la coupe de centaines d’arbres.

Le temps est urgent, il ne faut pas qu'on coupe les arbres au mois de septembre, comme c'est prévu , a indiqué Me Bertrand en conférence de presse jeudi.

L’audition de la requête en vue d’obtenir une injonction provisoire sera entendue mardi. Si le juge l'accorde, elle sera valide pour une période maximale de dix jours.

Injonction permanente

Les avocats du regroupement tenteront ensuite d’obtenir une injonction interlocutoire qui, si elle est octroyée, aurait pour effet de suspendre les travaux de construction du tramway jusqu’à ce que le juge se prononce sur le fond de l’affaire.

En cas de victoire, le regroupement obtiendrait une injonction permanente.

Me Guy Bertrand (au centre) et sa fille, Me Dominique Bertrand (en bas, à gauche) ont rencontré les médias jeudi après-midi. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Québec mérite mieux avait récemment envoyé une mise en demeure à la Ville de Québec et au gouvernement du Québec les intimant de cesser immédiatement les travaux de construction du tramway.

Lundi, la Municipalité avait fait savoir qu’elle ne donnerait pas suite à la demande du regroupement.

Québec mérite mieux a produit un avis juridique soutenant que le projet évalué à près de 4 milliards $ est illégal et constitue un détournement de la démocratie.

L’avis d'une vingtaine de pages fait aussi état de conflits d'intérêts à la fois dans l'attribution des contrats et de la part de groupes écologistes, favorables au projet, qui touchent des subventions de la Ville.

Rapport du BAPE

Le regroupement rappelle que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a jugé que le projet de tramway n’était pas optimal pour Québec. Il reproche à la Ville de Québec et au gouvernement Legault d’avoir ignoré les conclusions de l’organisme public d’information et de consultation.

Les avocats de Québec mérite mieux tenteront d’obtenir une injonction interlocutoire qui, si elle est octroyée, aurait pour effet de suspendre les travaux de construction du tramway jusqu’à ce que le juge se prononce sur le fond de l’affaire. Photo : Image fournie par la Ville de Québec

Pendant que le BAPE travaillait très fort, le gouvernement avait déjà voté le budget pour faire le train, pour faire l'engin destructeur. Donc, on s'est moqué d'une institution législative [...] Donc, on s'est moqué du BAPE et de la population, du peuple [...] Ils ont décidé, eux, qu'ils sont plus intelligents que tout le monde puis c'est ce train-là qu'on va vous mettre, a dénoncé Me Bertrand.

Coûts juridiques

Le cabinet de Me Bertrand a accepté de continuer de représenter les opposants au projet de tramway, principalement en mode pro bono, ces derniers ayant des moyens financiers limités.

Jusqu’ici, Québec mérite mieux a engagé des dépenses s’élevant à 241 000 $. Ces sommes incluent notamment les frais juridiques et de publicité ainsi que la réalisation d’une étude comparative sur trois modes de transport : le tramway, le métro léger et le bus intelligent.

Les dons reçus du public s’élèvent à 140 000 $. Québec mérite mieux a remis une somme de 55 000 $ au cabinet de Me Bertrand.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière