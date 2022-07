La COVID-19 guette les camps de vacances au Nouveau-Brunswick

Des cas chez les moniteurs et le personnel d’un camp à Saint-Jean ont déjà forcé la mise en place de mesures afin d’éviter une éclosion. Ailleurs au pays, notamment au Québec, des camps de vacances ont été carrément fermés en raison de la pandémie.

À Saint-Jean, 15 des 45 employés du camp Glenburn ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de routine fait lors de leur formation, la semaine dernière. Plus d’une centaine de jeunes de 7 à 15 ans devaient s’y rendre dès dimanche dernier, mais l’ouverture du camp a été remise à la semaine prochaine.

Certains camps de vacances n'ont pas ouvert leurs portes ces dernières années en raison de la pandémie. Photo : La Presse canadienne / David Goldman

Au camp Ectus à Petit-Rocher et aux camps multisports Bleu et Or de l’Université de Moncton les désagréments causés par la COVID-19 ont été évités jusqu’ici.

Ce n’est pas nécessairement quelque chose qu'on craint, mais c'est quelque chose qui retient toujours l'attention parce qu'on sait que n'importe quoi est possible , dit Normand Léger, porte-parole au service des sports universitaires de l’Université de Moncton, qui organise ces camps.

Le fait qu'on organise les camps d'été, qu'on a des jeunes, c'est quelque chose qu'on a toujours derrière la tête pour s'assurer de la sécurité des jeunes qui participent au camp , ajoute-t-il

La directrice du camp Ectus, Nadia Cormier, n'est pas inquiète que la COVID-19 ait un impact sur ses activités, cet été. Photo : Radio-Canada

Au camp Ectus aussi on suit la situation de près.

Ce n’est pas inquiétant pour l’instant. C'est sûr que si l'été passe et ça devient de plus en plus inquiétant, on le deviendra bien sûr , indique la directrice du camp Ectus, Nadia Cormier. On a un sentiment de normalité.

Elle précise que le camp a toujours fonctionné en petits groupes, ce qui aide à réduire les risques de propagation.

Pas d’encadrement de la santé publique

La santé publique du Nouveau-Brunswick n’a pas fourni de lignes directrices sur les camps de vacances cette année. Cela fait en sorte que les responsables des différents camps gèrent les choses comme bon leur semble.

La santé publique n'a pas de protocole comme il y en avait l'année passée ou l’année d'avant, donc nous autres on a juste continué avec le lavage des mains et travaillé en petit groupe , explique Nadia Cormier, en ajoutant qu'elle fait confiance à la santé publique .

Le camp Green Hill Lake, à Fredericton, a décidé de maintenir la distanciation physique entre les groupes des différents dortoirs cette année. Photo : Contribution : camp Green Hill Lake

Au camp Glenburn à Saint-Jean, des mesures ont été mises en place depuis la découverte de nombreux cas.

Les employés qui n’ont pas contracté la COVID-19 devront obtenir un résultat négatif à un test de dépistage rapide et ne pas avoir de symptôme avant de pouvoir y retourner.

On demande également aux familles de tester les jeunes avant de les déposer au camp.

Tous les employés et les participants au camp Glenburn doivent aussi être vaccinés contre la COVID-19.

Au camp Ectus, on a choisi de ne pas imposer de telles mesures, puisque la santé publique ne l'a pas demandé.

Faites comme d’habitude, dit la Dre Russell

Plusieurs responsables de camp de vacances ont exprimé le souhait que la santé publique émette des directives claires sur la gestion des camps de vacances cet été, en réponse à la situation épidémiologique.

Les nouveaux cas de COVID-19 ont presque doublé en une semaine dans la province.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, explique que les recommandations pour les rassemblements sociaux demeurent les mêmes et que cela s’applique aux camps de vacances.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Les directives pour décider de fermer un camp en raison d'une épidémie de COVID-19 seraient les mêmes que pour d'autres maladies infectieuses, telles que le norovirus, a-t-elle déclaré.

Je pense que chaque établissement commercial, qu'il s'agisse d'un camp ou d'une entreprise, utilise son jugement concernant ce qu'il doit faire pour être fonctionnel. Donc, s’ils sont opérationnels avec le personnel et les ressources dont ils disposent, ils doivent prendre cette décision , croit-elle.

La New Brunswick Camping Association – un organisme qui organise et gère des camps de vacances dans la province – dit ne pas avoir entendu parler d'autres camps de vacances avec des cas de COVID-19, pour l’instant.

Avec des informations de Mina Collin et de CBC