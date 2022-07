Un recours collectif autorisé contre Google au Québec

Les Québécois et Québécoises qui naviguent sur le web depuis 2017 pourraient recevoir de l’argent de la part de Google : un recours collectif mené par Option consommateurs contre le géant du web a récemment reçu le feu vert de la Cour supérieure.

L’association à but non lucratif Option consommateurs reproche à Google de collecter les données des internautes qui utilisent ou visitent ses services web, et ce, sans avoir obtenu au préalable un consentement suffisant.

Nous reprochons également à la multinationale de ne pas respecter le signal "Interdire le suivi" des fureteurs web et de laisser croire que le mode incognito du fureteur permet de naviguer sur le web confidentiellement , peut-on lire dans le communiqué.

« Le modèle d’affaires de Google repose sur la captation en continu des renseignements personnels des internautes dans presque tous les recoins du web. » — Une citation de Alexandre Plourde, avocat et analyste d’Option consommateurs

Google est en mesure de pister les activités des internautes, souvent à leur insu, sur près de 90 % des sites web qu’ils visitent , a ajouté l’avocat par voie de communiqué.

Une majorité d’internautes visée

Les personnes qui peuvent s'inscrire à ce recours sont celles qui ont utilisé depuis le 22 juin 2017 le moteur de recherche Google, les outils Google Maps, Analytics, Ad Manager ou d’autres services offerts par le géant du web qui ne nécessitent pas la création d’un compte. Même les internautes qui ont déjà appuyé sur le bouton d’ouverture de session S’inscrire avec Google (Sign in with Google) peuvent devenir membres de l’action collective.

Option consommateurs exige que l’entreprise rembourse la valeur des données personnelles recueillies, en plus d’exiger le paiement de 50 millions de dollars à titre de dommages punitifs . L’association ne spécifie toutefois pas le montant que chaque internaute pourrait recevoir.

Pour s’inscrire à l’action collective, rendez-vous sur le site web du cabinet Belleau Lapointe  (Nouvelle fenêtre) , qui représente le dossier.