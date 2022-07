Recrutement de médecins à T.-N.-L. : le premier ministre leur dit de l’appeler directement

Le recrutement de nouveaux médecins et la rétention de ceux qui sont dans la province sont la priorité du gouvernement, insiste le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey.

Celui-ci va même jusqu’à demander aux médecins de lui téléphoner personnellement.

S’il y a des médecins qui sont à Terre-Neuve-et-Labrador en ce moment et qui aimeraient rester, ou qui sont ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, et qui voudraient venir à Terre-Neuve-et-Labrador, appelez mon bureau directement. Si vous avez des problèmes, communiquez avec moi directement. C’est ce que je veux dire par priorité , a affirmé Andrew Furey devant les médias, après un remaniement ministériel mercredi.

Dans la province qui compte 522 000 habitants, au moins 125 000 n’auraient pas de médecin de famille, selon un récent sondage de Narrative Research. Dans le centre de Terre-Neuve, jusqu’à 37 % des résidents n’en auraient pas, selon la firme de sondage.

Le premier ministre a aussi répliqué aux nouvelles voulant que des médecins quittent la province, faute d’offre acceptable.

Le 30 juin 2022 à Trepassey, à Terre-Neuve-et-Labrador, des citoyens ont manifesté pour demander à ce que la régie de la santé de l'Est revoit l'offre insatisfaisante qui a été faite à la Dre Heather Cuddy. Photo : CBC / Mark Quinn

Le mois dernier, la Dre Heather Cuddy, qui est médecin sans contrat depuis 2 ans et demi dans plusieurs communautés, a dit qu’elle partirait à regret, même si elle adore où elle vit et y a acheté une maison.

La mère de trois adolescents habite Conception Bay South et doit faire 150 km de route pour être à Trepassey à 8 h 30 comme la régie de santé de l’Est, son employeur, le lui demandait. Elle travaille aussi à Holyrood et Ferryland, et demandait certains accommodements pour son transport.

Tout a été complètement rejeté. Aucune négociation. Même quand j'ai proposé de faire du covoiturage , a-t-elle dit en entrevue à la fin juin. C'est un euphémisme de dire que je me suis sentie dévalorisée.

Le Dr John Kielty affirme quant à lui que la culture de travail n’est pas accueillante pour les docteurs. Le médecin de famille dit mentorer beaucoup d'étudiants qui expriment le désir de travailler à Terre-Neuve-et-Labrador.

Cela se concrétise rarement, affirme-t-il. C'est comme s'ils devaient supplier pour avoir un emploi.

Il va jusqu'à dire que ces jeunes médecins n'attendent même pas une meilleure offre pour quitter la province, mais sautent plutôt sur la première offre qui leur donne la chance de partir.

Mercredi, AndrewFurey a effectué un remaniement ministériel. Le Dr John Haggie, qui a été ministre de la Santé pendant près de 7 ans, a été remplacé par Tom Osborne, qui était ministre de l’Éducation.

Andrew Furey a nié avoir pris cette décision à cause des critiques à l’endroit du système de santé de sa province.

Il y a des critiques partout à travers le pays en ce moment, avec les fermetures de salles d’urgence, les pressions et le stress que vivent les infirmières et les docteurs , a déclaré le premier ministre, mercredi. Les problèmes de recrutement de médecins ne sont pas uniques, et les critiques ne visent pas seulement notre ministère. Les critiques, en fait, sont dirigées contre tout le système canadien de soins de santé.